Fenómeno de El Niño: Villa Gobernador Gálvez presentó el protocolo operativo para actuar ante contingencias climáticas

También se repasaron las tareas preventivas que viene ejecutando el municipio en los distintos barrios

La Junta de Protección Civil determinó diferentes métodos de actuación, dependiendo los diferentes estados de situación que estarán determinador por la presencia de viento, lluvias torrenciales, anegamientos y necesidad de evacuación de personas.

En el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez, la Junta Municipal de Protección Civil, encabezada por el intendente Albero Ricci, presentó el protocolo operativo ante el fenómeno meteorológico “El Niño” y dio a conocer los trabajos preventivos que vienen llevando adelante las diferentes áreas municipales en los últimos meses.

La Junta de Protección Civil de VGG está compuesta por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, Bomberos Voluntarios, Policía, Cooperativa Integral Limitada, Cooperativa Telefónica, Aguas Santafesinas, y el Concejo. En la instancia desarrollada el 14 de agosto también estuvo presente el referente de Protección Civil provincial, Carlos Dolce”.

“Hoy presentamos el protocolo de acción ante el fenómeno ‘El Niño’ , adelantándonos a esta situación que se aproxima. Nosotros armamos un protocolo de trabajo teniendo en cuenta diferentes situaciones, una alerta amarilla, una alerta naranja o en una alerta roja”, expresó Ricci.

Asimismo, dijo que “dimos cuenta de todos los trabajos que venimos realizando y que vamos a realizar en este período. Sabemos que tenemos una ventana de unos 45 días aproximadamente por delante para seguir con las tareas. Ya venimos trabajando con el equipo tanto de Servicios Públicos y Obras Públicas con labores de destapes de cañerías, desagües, entubamiento”.

“Le pedimos a la población que colabore, porque nos encontramos en estos desagües principales con muchos residuos, varios de gran porte, que provocan obstrucciones y esto puede generar muchas complicaciones”, continuó.

Simulacros para enfrentar el fenómeno

El intendente indicó que en los próximos días se llevarán adelante simulacros para alistar a los equipos de trabajo: “Tenemos, ante la eventual creciente del arroyo Saladillo, un sistema de compuertas y también tenemos un terraplén allí donde hoy está desaguando el agua de lluvias al arroyo Saladillo. En caso de desborde hay que colocar unas compuertas en esos desagües; entonces vamos a hacer un simulacro para que los equipos que tengan que colocar esas compuertas, que no es sencillo porque se tienen que meter a 5 m de profundidad, estén preparados”.

Intervenciones en los barrios

Concretamente hay acciones de prevención que ya se llevaron adelante y otras que están en proceso.

En barrio Coronel Aguirre se procede al reacondicionamiento del terraplén de defensa con intervención a la altura de calle Marcos Paz con tareas de reposición de tierra y compactación.

En el acceso a compuertas se realizan tareas de desmonte y nivelación del terraplén de defensa con el objetivo de obtener un camino transitable para acceder a las compuertas de los aliviadores Marcos Paz y Nahuel Huapi.

En cuanto a la limpieza del Zanjón de Guarda se rectificó el tramo desde calle Magallanes hasta avenida San Diego. Si bien el tramo desde Alfonsín a Magallanes no muestra obstrucciones significativas, se solicitó tanto un estudio del estado de la misma como también una retro excavadora de brazo largo, para su rectificación total , a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.

En barrio La Ribera se realizó el alcantarillado en avenida de la Ribera y Corrientes y se ejecutó una obra de desagüe de cincuenta (50) metros de longitud con cañería de 500 mm.

En el canal Ribera Oeste se realizaron tareas de limpieza integral y se procedió al acopio de tierra para tapones en la zona de salida de los desagües de General Lavalle y de Cámara de Pescadores.

También hubo un acondicionamiento en el predio de la Estación de Bombeo Nogués y el Río.

En el barrio Mi Tierra Mi Casa se construyó un desvío hacia calle Tarija para optimizar el escurrimiento del sector; se rectificaron cuatro canales perpendiculares en dirección a la ruta provincial 21 (camino a Cargill) y en el canal vial de esa ruta se gestionó ante la empresa concesionaria, la limpieza integral del canal paralelo a dicha traza.

Se planificó la rectificación canal Caseros de calle Alta Gracia al límite del municipio con la localidad de Alvear.

También se desarrollan trabajos de limpieza en los barrio Mortelari, Alto Verde, Resistencia, Ghiglione e Ibarra.

La Junta de Protección Civil determinó diferentes métodos de actuación, dependiendo los diferentes estados de situación que estarán determinador por la presencia de viento, lluvias torrenciales, anegamientos y necesidad de evacuación de personas.

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