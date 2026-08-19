"Es mi sueño": una participante de 11 años se llevó 100 millones de pesos

Tras un desenlace emocionante en vivo, la salteña Margarita Ponce se consagró ganadora del reality de talentos

La salteña de once años Margarita Ponce se consagró ganadora del reality "Es mi sueño" y se llevó 100 millones de pesos

El reality de talentos “Es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka, tuvo su gran final este martes por la noche , en vivo desde el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. La ganadora fue la salteña Margarita Ponce, que con tan sólo once años se alzó con el premio de 100 millones de pesos.

La pequeña cantante conquistó al público, que la eligió con el 32,09% de los votos entre los ocho finalistas.

A lo largo de la primera temporada de “Es mi sueño”, cientos de participantes fueron evaluados por un jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. Carlos Baute, Natalie Pérez, Ángela Leiva y Nahuel Pennisi participaron como jurados invitados en distintas ocasiones.

Según se definió a sí mismo, el reality buscó “a la nueva estrella que brille en todo el país y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos. El objetivo será descubrir esa voz, esa presencia, ese artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones”.

La gala final combinó las actuaciones de los finalistas con momentos de mucha emoción, y hasta una pequeña presentación de Abel Pintos, quien interpretó algunos de sus grandes éxitos.

Los confirmados para la segunda temporada

Si bien la decisión final la tomó el público, el jurado tuvo a cargo la tarea de seleccionar a tres participantes que volverán en la segunda temporada. Los elegidos fueron Diego Detoña, Tomás Cochello y Ailén Peralta.

Para la próxima temporada, también se anunció que Ángela Leiva y El Puma Rodríguez se sumarán como jueces fijos junto a Pintos, Barón y Levinton.