Jóvenes del departamento San Martín llevaron sus ideas a la Legislatura Hasta el momento, el programa "Ciudadanos en el Senado" llevó a la cámara Alta a alumnos de 18 escuelas de 13 localidades 27 de agosto 2026 · 15:00hs

La iniciativa permite que jóvenes de distintas localidades conozcan de cerca el funcionamiento de la Legislatura provincial.

El programa “Ciudadanos en el Senado”, impulsado por el senador departamental Esteban Motta, continúa creciendo como una propuesta de participación y formación ciudadana destinada a estudiantes secundarios del departamento San Martín. La iniciativa permite que jóvenes de distintas localidades conozcan de cerca el funcionamiento de la Legislatura provincial y tengan la posibilidad de presentar sus propios proyectos, ideas e inquietudes en el Senado de Santa Fe.

Hasta el momento, la propuesta alcanzó a 18 escuelas de 13 localidades: María Susana, Piamonte, Landeta, Las Petacas, Castelar, Crispi, Sastre, San Jorge, Carlos Pellegrini, El Trébol, Los Cardos, Casas, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano y Las Bandurrias. En cada encuentro, los estudiantes asumen un rol protagónico y llevan al ámbito legislativo diferentes iniciativas vinculadas con las necesidades, problemáticas y oportunidades de sus comunidades.

Jóvenes con posibilidad de aportar proyectos “Es una linda manera de que los jóvenes se comprometan con la realidad, busquen soluciones, participen y vean cómo se trabaja en el Senado”, destacó Motta. El senador también remarcó que muchas de las propuestas elaboradas por los estudiantes pueden trascender el ámbito escolar y convertirse en aportes concretos para la provincia, especialmente en un momento de importantes debates institucionales vinculados a Santa Fe.

Con esta primera etapa, “Ciudadanos en el Senado” se consolida como un espacio que busca acercar la política y las instituciones a las nuevas generaciones, pero también llevar la mirada de los jóvenes del departamento San Martín al lugar donde se toman decisiones. La propuesta continuará incorporando a las instituciones y localidades que todavía no participaron, con el objetivo de seguir fortaleciendo la participación, el compromiso y la formación ciudadana en todo el territorio departamental.