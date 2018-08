Bronca, desazón e impotencia. Esas sensaciones tenían ayer en Firmat los 14 empleados de Dasa, ante la falta de respuestas de la empresa al reclamo que llevan adelante en demanda del pago de haberes atrasados.

A la toma de la planta fabril que mantienen desde hace 11 días sumaron movilizaciones y cortes de rutas que no lograron los resultados esperados. Pero lejos de bajar los brazos están convencidos de seguir "unidos y en la lucha no sólo para exigir el pago de lo adeudado sino en defensa de las fuentes de trabajo", aseguran.

Mientras los días pasan y las soluciones no aparecen crece el temor entre los operarios de que la empresa termine con la drástica decisión de cerrar sus puertas, pero no es menos cierto que están dispuestos a "dar pelea hasta las últimas consecuencias".

Evitar posible vaciamiento

"Seguiremos adelante con el paro y la toma del establecimiento porque queremos que nos paguen pero además para evitar un posible vaciamiento de la empresa y que terminen poniéndole candados a las puertas para dejarnos en la calle", dijo ayer a La Capital el delegado gremial, Cristian Romero, para describir la crítica situación por la que atraviesan en medio de un clima de preocupación e incertidumbre.

Además contó: "Los muchachos tenían la esperanza de que surja al menos alguna propuesta en la audiencia del lunes en las oficinas que el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene en Rosario, pero nos volvimos con las manos vacías y hoy (por ayer) tampoco recibimos un peso, por lo que el panorama es cada vez más complicado".

Emplazada a pagar

Caber recordar que, tal como publicó ayer este medio, la empresa fue emplazada por el organismo laboral para que en 48 horas pague lo adeudado, lo que ronda unos 40 mil pesos promedio por trabajador.

Si bien el plazo aún no venció, Dasa, al menos hasta el cierre de esta edición, no había realizado ninguna entrega de dinero a los trabajadores que, de respetarse lo exigido, deberían cobrar antes de que se realice la nueva audiencia a la que convocó Trabajo para este viernes al mediodía. Hasta ahora los huelguistas solo cobraron dos mil pesos de sus acreencias y no surgió ninguna oferta que satisfaga las expectativas.

"Nos ofrecieron retiros voluntarios pagando un cincuenta por ciento de las indemnizaciones y metiendo adentro lo que nos debe de salarios, lo cual es totalmente inaceptable", explicó Romero al tiempo que ratificó la decisión de endurecer las medidas de fuerza de no surgir soluciones en las próximas horas.