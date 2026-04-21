La Capital | La Región | Timbúes

La competencia de rural bike de Timbúes ya tiene fecha confirmada

Se desarrollará el 10 de mayo con tres distancias, largada desde el Polideportivo Comunal y una amplia propuesta de servicios para los participantes

21 de abril 2026 · 11:22hs
El Polideportivo Comunal Francisco “Paco” Cabral será el punto de largada y llegada de la competencia. 

El Polideportivo Comunal Francisco “Paco” Cabral será el punto de largada y llegada de la competencia. 
La competencia de rural bike de Timbúes ya tiene fecha confirmada

El próximo 10 de mayo, la localidad de Timbúes será escenario de una jornada deportiva que promete convocar a ciclistas de toda la región con una nueva edición del Rural Bike Timbúes. La propuesta combina competencia, participación y vida al aire libre bajo el lema “Pedaleá fuerte, desbloqueá Timbúes”.

La actividad comenzará a las 9.30, con punto de largada y llegada en el Polideportivo Comunal Francisco “Paco” Cabral. La organización estará a cargo del gobierno de Timbúes, que impulsa este evento con el objetivo de fomentar el deporte y promover la integración comunitaria.

La competencia contará con tres distancias pensadas para distintos niveles de exigencia: 20 kilómetros participativos, 40 kilómetros promocionales y 60 kilómetros competitivos, lo que permitirá la participación tanto de ciclistas aficionados como de deportistas experimentados.

Rural Bike Timbúes 2

Los niños gratis en la competencia

La inscripción tendrá un valor general de 30.000 pesos, mientras que los deportistas locales abonarán 5.000 pesos y los niños podrán participar de manera gratuita. Los interesados deberán registrarse a través del sitio Cronorav.com, realizar el pago mediante transferencia al alias POLI.TIMBUES, a nombre de la Comuna de Timbúes, y luego enviar el comprobante correspondiente.

Los participantes recibirán un kit que incluye bolsa, toalla de mano, cereales, chip de cronometraje, número personalizado y seguro para el corredor. Durante la jornada habrá puestos de hidratación con bebidas isotónicas y frutas, y al finalizar la prueba se entregará una medalla finisher a todos los ciclistas.

Además, la competencia otorgará premios hasta el tercer puesto en todas las categorías, tanto en damas como en caballeros, incluyendo las clasificaciones generales.

Con una propuesta que combina deporte, organización y servicios, el Rural Bike Timbúes se consolida como uno de los eventos destacados del calendario regional, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia deportiva al aire libre.

>> Leer más: Timbúes inauguró su Centro de Habilitación de Conductores

Noticias relacionadas
El Ford K con militantes de la Utep volcó en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo

 Di Gregorio insistió en la necesidad de una respuesta estructural y sostuvo que “vamos a seguir utilizando todas las herramientas institucionales y judiciales para que estas obras se realicen

Rutas Nacionales: Leticia Di Gregorio insiste en la Justicia para lograr su repavimentación en General López

Se conocieron los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Siuación de Calle.

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

Uno de los camioneros heridos en el choque en la ruta 14 es bajado del helicóptero para quedar internado en el Heca

Dos heridos en un fuerte choque de camiones: uno fue llevado en helicóptero al Heca

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Lo último

Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales en playoffs

Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales en playoffs

Murió Luis Puenzo, el director de la primera película argentina en ganar el Oscar

Murió Luis Puenzo, el director de la primera película argentina en ganar el Oscar

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo

La víctima iba junto a cuatro mujeres, todos militantes de la Utep de Santa Fe que viajaban a Buenos Aires para participar en una actividad gremial.

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo
Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado
La Ciudad

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe
La Región

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia
POLICIALES

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Ovación
Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino
Ovación

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Los hinchas de Newells pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Los hinchas de Newell's pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Policiales
Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia
POLICIALES

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

La Ciudad
Proponen crear en Rosario jardines maternales públicos en horario nocturno
LA CIUDAD

Proponen crear en Rosario jardines maternales públicos en horario nocturno

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas