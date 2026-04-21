La competencia de rural bike de Timbúes ya tiene fecha confirmada

Se desarrollará el 10 de mayo con tres distancias, largada desde el Polideportivo Comunal y una amplia propuesta de servicios para los participantes

El Polideportivo Comunal Francisco “Paco” Cabral será el punto de largada y llegada de la competencia.

El próximo 10 de mayo, la localidad de Timbúes será escenario de una jornada deportiva que promete convocar a ciclistas de toda la región con una nueva edición del Rural Bike Timbúes. La propuesta combina competencia, participación y vida al aire libre bajo el lema “Pedaleá fuerte, desbloqueá Timbúes”.

La actividad comenzará a las 9.30 , con punto de largada y llegada en el Polideportivo Comunal Francisco “Paco” Cabral. La organización estará a cargo del gobierno de Timbúes, que impulsa este evento con el objetivo de fomentar el deporte y promover la integración comunitaria.

La competencia contará con tres distancias pensadas para distintos niveles de exigencia: 20 kilómetros participativos, 40 kilómetros promocionales y 60 kilómetros competitivos, lo que permitirá la participación tanto de ciclistas aficionados como de deportistas experimentados.

Los niños gratis en la competencia

La inscripción tendrá un valor general de 30.000 pesos, mientras que los deportistas locales abonarán 5.000 pesos y los niños podrán participar de manera gratuita. Los interesados deberán registrarse a través del sitio Cronorav.com, realizar el pago mediante transferencia al alias POLI.TIMBUES, a nombre de la Comuna de Timbúes, y luego enviar el comprobante correspondiente.

Los participantes recibirán un kit que incluye bolsa, toalla de mano, cereales, chip de cronometraje, número personalizado y seguro para el corredor. Durante la jornada habrá puestos de hidratación con bebidas isotónicas y frutas, y al finalizar la prueba se entregará una medalla finisher a todos los ciclistas.

Además, la competencia otorgará premios hasta el tercer puesto en todas las categorías, tanto en damas como en caballeros, incluyendo las clasificaciones generales.

Con una propuesta que combina deporte, organización y servicios, el Rural Bike Timbúes se consolida como uno de los eventos destacados del calendario regional, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia deportiva al aire libre.

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