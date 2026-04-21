Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

El relevamiento del gobierno federal ubicó a Santa Fe como la segunda provincia con más personas en situación de calle. En Rosario alertan por el impacto de la crisis y la falta de políticas nacionales.

El fenómeno no escapa a la mirada de quienes caminan por las calles de Rosario, sólo que ahora un censo nacional lo puso en números: en la provincia de Sata Fe viven 1.328 personas en situación de calle , un número que creció 59% sólo en los últimos dos años . En Rosario, de acuerdo a estimaciones oficiales, hay unas 800 personas que duermen al desamparo. Los responsables de ONGs que trabajan con esta problemática señalan que el desmejoramiento de la economía y el aumento de las problemáticas de consumo y salud mental son los principales factores que explican este crecimiento y advierten que faltan políticas públicas nacionales que estén a la altura del problema .

Este martes, el Ministerio de Capital Humano difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle , realizado entre noviembre y diciembre pasados. De acuerdo al relevamiento, en el país existen 9.421 personas sin techo y Santa Fe aparece como la segunda provincia con mayor cantidad de personas en esta situación , solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo al censo, el 83% de las personas en situación de calle son varones, nueve de cada diez son mayores de 18 años y casi el 60% de esta población cayó en situación de calle en los últimos dos años , lo que refleja el impacto de la crisis económica y social.

En Rosario, de acuerdo a estimaciones del municipio del invierno pasado, hay unas 800 personas que trabajan y duermen en calles y otros espacios públicos de la ciudad, son las que reciben la asistencia de las rondas de reparto de comida o acuden a los cinco refugios que se mantienen abiertos durante todo el año.

"Es una población móvil, que cambia según las épocas del año", explicó el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, en diálogo con LT8. De esta población, continuó, se cargaron en el censo nacional los datos de 450 personas que son las que habitualmente asisten a los refugios. Pero, más allá de estas diferencias, destacó que los números se incrementaron en los últimos años. "Hay mucha gente que está en la calle hace poco tiempo, que perdió su vivienda porque ya no puede pagar el alquiler o por conflictos familiares y personas con problemas de salud mental graves", describió.

Con este diagnóstico, el funcionario destacó la necesidad de programas nacionales que permitan trabajar en la inclusión de esta población, "esperamos que a partir de estos números se habilite financiamiento del gobierno nacional, porque hoy en día las políticas sociales se sostienen con el presupuesto del municipio y la provincia, sin ningún aporte de fondos federales", cuestionó.

Los pedidos se multiplican a diario

"A diario recibimos gente en situación de calle", señala Aída Traversa, directora de Cáritas Rosario. "Ya dejamos de contarlos, pero hay muchos jóvenes con problemas de consumo, que rompen sus vínculos familiares, gente que viene de otras provincias creyéndose que van a encontrar otra oportunidad y terminan pernoctando en la calle, jubilados, familias enteras que tienen un trabajo informal, mujeres que escapan a situaciones de violencia. Hay mucha vulnerabilidad", señala en diálogo con La Capital.

En Rosario, Cáritas es la organización con mayor despliegue territorial que aborda esta problemática: además de su sede de Balcarce al 1000, cuenta con 124 parroquias y capillas extendidas en toda la ciudad y las localidades de Villa Constitución, San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez y Santa Teresa, que conforman la arquidiócesis. En todos estos espacios, señala, creció la demanda de alimentos, ropa o calzado.

Traversa pone algunos ejemplos: "El año pasado, en la parroquia San José Obrero del barrio La Florida habilitaron un espacio para darse una ducha y de quince personas que concurrían todos los días actualmente reciben a 40. En María Auxiliadora se empezaron a repartir por el centro unas 300 viandas tres veces a la semana, ahora ya estamos en 350 o 400", apunta.

La principal fuente de financiación con que cuentan actualmente proviene del Estado provincial. Nación suspendió las entregas de alimentos a poco de asumir Javier Milei. En diciembre, enero y febrero pasado volvieron a recibir algún refuerzo, pero el programa se cortó en marzo pasado, por lo que actualmente tuvieron que volver a gestionar las partidas del Ministerio de Capital Humano. "Tratamos de dar respuesta dentro de nuestras posibilidades, tenemos iniciativas para capacitar a esta población en economía social, en talleres de oficios, pero es una problemática muy difícil", explica.

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Una problemática de las grandes ciudades

A Mariana Mena no la sorprendieron los resultados del censo nacional. Desde hace tres años es voluntaria del proyecto "La calle no me define", que utiliza el arte, la educación y la creatividad para empoderar y dar visibilidad a personas en situación de calle, promoviendo su dignidad. Tienen un espacio en el centro de reciclaje municipal de Montevideo al 2800, donde trabajan con unas 25 personas.

"Que Santa Fe sea una de las provincias con más personas en situación de calle no es extraño. Es una problemática que está relacionada con las grandes ciudades. En cualquier localidad grande de más de un millón de habitantes vas a encontrar esa problemática ya que absorbe la población de ciudades cercanas porque ofrece mayores oportunidades de conseguir el peso o acceder a refugios o rondas de comida", asegura.

No obstante, señala, que el crecimiento de personas sin techo está relacionado con dos factores: el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y el crecimiento del consumo de sustancias y los problemas de salud mental. "Son las cosas que más empujan", apunta.

Con la iniciativa "La calle no me define", que impulsa junto a José Castagnino, ya se montaron varias exposiciones en distintos puntos de la ciudad. Además, en el galpón de calle Montevideo se desarrollan talleres de sublimado, carpintería, herrería, electricidad y reciclado de residuos. Hay un comedor y un espacio donde asearse. "Mayormente trabajamos con adultos jóvenes, porque nuestra apuesta es que no lleguen a mayores viviendo en la calle", dice y expone algunos logros de la propuesta: "hay tres chicos que están terminando el secundario, otro que consiguió un empleo y está a punto de quedar en blanco, un grupo que logró conseguir una casa y están viviendo juntos".

Todo, remarca, es producto de un trabajo casi de hormiga. "Recibimos un aporte de la Municipalidad para la compra de alimentos y participamos del programa Nueva Oportunidad de la provincia, pero faltan políticas públicas que sean lo suficientemente flexibles para abordar a la población de calle, porque son personas que por sus particularidades difícilmente encajan en las propuestas que existen", apunta.

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Sol de noche, voluntarios organizados

Desde hace 18 años, el Refugio Sol de Noche brinda refugio a personas en situación de calle. Cuando empezaron eran el único espacio que ofrecía una cena y un espacio para dormir. Actualmente, la casona de Beruti 2338 funciona dentro de una red de otros cinco instituciones.

"No sólo creció la cantidad de personas en situación de calle, sino también su composición. Cuando empezamos a trabajar asistíamos a adultos mayores, hoy en día vos ves familias enteras, mujeres con chicos, hombres jóvenes. Hay mucha gente nueva en la calle que tienen distintas realidades, distintas historias, pero todas terminan en la calle", señala Juan Pablo Locatelli, responsable del lugar que retomará su actividad este martes.

El refugio funciona en una casa prestada por el Arzobispado y reciben aportes de la provincia, el municipio y, sobre todo, aportes de empresas y voluntarios. El lugar, señala Locatelli, atraviesa la misma incertidumbre que la población a la que asiste, "no sabemos cuanto nos va a costar mantenernos en funcionamiento este año, porque el precio de los alimentos creció, lo mismo que los servicios", señala. Quienes puedan colaborar con el lugar pueden comunicarse al 341-2827133.

Santa Fe, en el foco del problema

El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contó con la adhesión de 19 provincias, muestra una fuerte concentración en los grandes centros urbanos. En ese escenario, Santa Fe se ubica por encima de Córdoba (588 casos) y Mendoza (421), consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor volumen de personas sin techo.

El operativo se llevó adelante mediante el sistema DataCalle, integrado al SiSoc (Sistema Social), lo que permitió relevar tanto a personas en la vía pública como en refugios, paradores y centros transitorios, ofreciendo una radiografía más precisa de la situación.

Perfil de las personas en situación de calle

Los datos oficiales revelan que:

El 83% son hombres y el 17% mujeres

y el El 92% son mayores de 18 años

El 84% accedió a responder entrevistas sobre su situación

En cuanto a las condiciones socioeconómicas:

El 52% tiene primaria completa pero secundario incompleto

El 53% realiza alguna actividad laboral (principalmente informal)

(principalmente informal) El 56% recibe asistencia social

El 30% cuenta con ingresos previsionales

Además, se detectó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle, mientras que el 59% está en esa condición desde hace dos años o menos, lo que evidencia un crecimiento reciente del fenómeno.

Un problema que se agravó en los últimos años

Uno de los datos más preocupantes es que casi el 60% de las personas cayó en situación de calle en los últimos dos años, lo que refleja el impacto de la crisis económica y social.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la problemática es compleja: “Hay personas con DNI, con ingresos parciales o trabajos informales, pero atravesadas por la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud o consumos problemáticos”.

Cambios en la política pública

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de un diagnóstico federal. Sin embargo, a partir de 2025, el Gobierno nacional redefinió su rol mediante el Decreto 373/2025, delegando en las provincias la atención directa de las personas en situación de calle.

De este modo, Santa Fe quedó a cargo de diseñar y ejecutar sus propias políticas, mientras que Nación mantiene funciones de coordinación, supervisión y eventual financiamiento.

El informe también señala que provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego no participaron del relevamiento, lo que deja zonas sin datos oficiales actualizados.