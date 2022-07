Denuncian intento de secuestro a una nena de ocho años en Roldán

La progenitora de 30 años de edad agregó que la menor tomó por un descampado para llegar hasta su casa y el vehículo dio la vuelta por la esquina para alcanzarla ya llegando a su domicilio. “Justo voy saliendo de mi casa y veo que el auto venía detrás de mi hija. La señora me preguntó si mi hija me había dicho algo y después me ofreció si quería comprar medias”.

Paola, quién está convencida que lo que vivió su hija fue un intento de secuestro, le preguntó a su hija lo que le habían dicho las personas del auto, la niña respondió que le querían dar un chocolate que habían comprado en el mismo quisco que ella.

Me asusté y fui hasta el quisco donde le confirmaron que efectivamente uno de los hombres había comprado golosinas y que esas mismas personas era la segunda vez que iban pero la vez anterior lo hicieron en un Fiat Siena gris mientras que en este caso circulaban en un Gol rojo.

La quiosquera le agregó a la madre que estas personas “usan cadenas y reloj de oro y hablan raro”. En la denuncia agregó que la comerciante le dijo que el hombre que manejaba era morocho, tenía barba y que por los accesorios que llevaba parecía gitano. Luego Paola subió lo sucedido a su Facebook y comenzó a recibir mensajes por ese medio de algunas personas que aseguraban que los sospechosos viven en Correa.

La familia se contactó con Guardia Urbana Municipal (GUR) y también fue hasta la Comisaría 6ª con intenciones de radicar una denuncia pero, según relató Paola, le dijeron que no se la podían tomar en ese momento porque no había sumariante y que volviera más tarde. La mujer decidió hacerla este lunes.

El secretario de gobierno, Luciano Jaeggi comentó que el domingo recibieron un llamado donde alertaban que un Ford Escort rojo había seguido a una nena desde un quiosco de calle Varela 275, “Dimos aviso al 911 e hicimos un recorrido con el persona de la GUR y las cámaras de seguridad”.

“El vehículo similar que localizamos fue un Gol rojo y se lo comunicamos al Comando Radioeléctrico a las 15.16. Le indicamos que el auto iba por la ruta A012 hacia la autopista Rosario-Córdoba, volvimos a comunicarnos con el 911 a las 15.20 para avisar que el auto tomó la autopista hacia Rosario”, agregó el jefe de gobierno.

El secretario remarcó que toda esta información del seguimiento de cámaras está disponible en caso de que la justicia lo pida, incluso con el número de patente del vehículo, "por si es ese el que estarían buscando". También adelantó que la Subsecretaría de Seguridad municipal, en conjunto con las fuerzas policiales que integran el corredor seguro entre las localidades de Funes y Correa, reforzarán esas áreas más vulnerables donde ocurrió el confuso hecho.