Actitud Verano 2026: la provincia puso en marcha las colonias de verano para personas mayores

Impulsada por el gobierno de Santa Fe, la propuesta se desarrolla desde este viernes hasta el 15 de febrero en 79 localidades santafesinas, y está destinada a promover el envejecimiento activo, la recreación y el encuentro comunitario

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, puso en marcha desde este viernes y hasta el 15 de febrero las Colonias de Verano para personas mayores de 60 años, en el marco del programa Actitud Verano. La iniciativa se llevará adelante en 79 localidades de todo el territorio provincial, fortaleciendo una política pública orientada a la convivencia, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

“Como nos indicaron el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Victoria Tejeda, Actitud Verano es una política pública que reafirma el compromiso de la Provincia con las personas mayores, garantizando espacios de participación, cuidado y disfrute, donde el encuentro y la actividad física se transforman en herramientas fundamentales para una mejor calidad de vida”, remarcó la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi, para luego indicar que “estas colonias no sólo promueven hábitos saludables, sino que también fortalecen los vínculos comunitarios y el derecho de las personas mayores a seguir siendo protagonistas activos de su tiempo”.

Durante la edición 2026, estarán habilitadas 79 localidades y se llevarán adelante más de 20 Encuentros Regionales en distintas zonas de la provincia, fortaleciendo el carácter federal de la iniciativa. Cabe destacar que en la edición pasada el programa contó con la participación de más de 5.000 personas mayores, consolidándose como una propuesta convocante durante el verano provincial.

Las localidades donde se van a desarrollar las actividades en esta ocasión son Logroño, Tostado, Montes de Oca, Armstrong, Tortugas, Bouquet, Bigand, Arequito, Casilda, Los Molinos, San José de la Esquina, Frontera, Ataliva, San Vicente, Sunchales, Humberto Primo, J. B. Molina, Peyrano, Sargento Cabral, Theobald, Cayastá, Helvecia, Santa Rosa de Calchines, Hughes, Murphy, Maggiolo, Firmat, Venado Tuerto, Villa Cañas, Las Toscas, Malabrigo, Villa Ocampo, Carrizales, Correa, Cañada de Gómez, Totoras, Monte Vera, Recreo, San José del Rincón, Santo Tomé, Sauce Viejo, ciudad de Santa Fe, San Agustín, Esperanza, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce, Acebal, Alvear, Coronel Domínguez, Soldini, Arroyo Seco, Zavalla, Villa Gobernador Gálvez, Piñero, Ambrosetti, Ceres, San Guillermo, Suardi, Alejandra, Romang, Centeno, Gessler, Coronda, Gálvez, San Genaro, Desvío Arijón, Marcelino Escalada, Videla, San Justo, Fuentes, San Jerónimo Sud, Roldán, El Trébol, San Jorge, Sastre, Tartagal y Vera.

Encuentro y socialización

Las colonias ofrecen espacios de encuentro y socialización, generando ámbitos de esparcimiento, recreación y actividad física que promueven una vida activa, independiente y autónoma. A través de propuestas deportivas y lúdicas, las personas mayores pueden disfrutar del verano en un entorno cuidado, accesible y pensado para sus necesidades.

El programa se basa en la promoción de un envejecimiento activo y saludable, apuntando también a la prevención de situaciones de fragilidad y aislamiento social, mediante el uso del tiempo libre en actividades que fortalecen el bienestar físico y emocional.

La propuesta contempla un mínimo de dos encuentros semanales, con una duración de entre 90 y 120 minutos, que se desarrollarán en piletas y predios de las instituciones participantes, donde se realizarán actividades recreativas, deportivas y de integración.