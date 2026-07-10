Daniel Tonelli: "Arroyo Seco despertó y quiere convertirse en una ciudad segura, turística y abierta al río"

Con obras de infraestructura, nuevas políticas de seguridad y las iniciativas para consolidar el crecimiento de la ciudad, la gestión municipal afianza su proyecto

Uno de los proyectos más emblemáticos de la gestión es el Paseo Sanmartiniano, una intervención urbana que rescata el paso del General José de San Martín por Arroyo Seco antes del Combate de San Lorenzo.

Arroyo Seco atraviesa uno de los procesos de transformación urbana más importantes de los últimos años. Con una población cercana a los 32 mil habitantes y un crecimiento sostenido impulsado por la llegada de nuevas familias, la ciudad apuesta a consolidar un modelo de desarrollo basado en la obra pública, la seguridad, el turismo y la integración regional. Así lo afirmó el intendente, Daniel Tonelli, en una entrevista con La Capital y LT8, donde repasó las principales acciones de gobierno y anticipó los proyectos estratégicos que marcarán el futuro de la localidad.

"Queremos que el arroyense vuelva a sentirse orgulloso de su ciudad", resumió al explicar el cambio de rumbo que impulsó su gestión . El intendente recordó que durante muchos años el crecimiento urbano estuvo prácticamente detenido y sostuvo que uno de los principales objetivos fue recuperar la relación histórica entre la ciudad y el río Paraná.

En ese marco destacó la construcción del anfiteatro natural, la recuperación del puerto, la puesta en valor de la ribera y la creación de nuevos espacios públicos destinados al encuentro de vecinos y visitantes. "Tenemos 14 kilómetros de costa y una ubicación estratégica. Era necesario volver a mirar al río y convertirlo en una oportunidad para el desarrollo", afirmó.

Uno de los proyectos más emblemáticos de la gestión es el Paseo Sanmartiniano, una intervención urbana que rescata el paso del General José de San Martín por Arroyo Seco antes del Combate de San Lorenzo.

Tonelli explicó que la documentación histórica acredita que el Libertador realizó allí el cambio de 164 caballos antes de continuar hacia San Lorenzo, hecho que permitió incorporar oficialmente a la ciudad a la Ruta Sanmartiniana impulsada por el gobierno de Santa Fe.

"La historia estaba, pero había que ponerla en valor. Hoy Arroyo Seco forma parte de ese recorrido histórico que une distintos lugares vinculados al General San Martín", señaló. La obra incluyó nuevas veredas, iluminación LED, mobiliario urbano y una profunda renovación del espacio público, con el objetivo de fortalecer la identidad local y sumar un nuevo atractivo turístico.

Una ciudad segura

Tonelli destacó el trabajo conjunto con la Guardia Urbana, la Policía de Santa Fe, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, además de la incorporación del programa Ojos en Alerta, que permite a los vecinos informar situaciones sospechosas desde sus teléfonos celulares.

"Hoy el vecino tiene una herramienta directa para colaborar con la prevención y eso nos permitió resolver distintos hechos gracias al trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo y el 911", explicó.

También adelantó nuevas gestiones con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, para seguir fortaleciendo las políticas preventivas.

Obras para Arroyo Seco

El intendente señaló que cada vez más familias eligen radicarse en Arroyo Seco y que ese crecimiento obliga a ampliar permanentemente la infraestructura.

Entre las principales obras destacó la remodelación integral de la ruta provincial 21, las mejoras hidráulicas, la instalación de nuevos radares y semáforos, además de futuras intervenciones sobre la ruta provincial 26 para fortalecer la salida de la producción regional. A ello se suma la expansión de los servicios de agua potable y cloacas, que permitió el desarrollo de nuevos barrios y edificios.

Pensar el futuro

Como parte de la planificación urbana, Tonelli anunció que uno de los próximos objetivos será construir un camino específico para el tránsito pesado, evitando que los camiones atraviesen el casco urbano y mejorando tanto la circulación como la calidad de vida de los vecinos. "Tenemos que seguir gestionando todos los días, administrar con responsabilidad y acompañar el crecimiento con infraestructura", sostuvo.

Además remarcó que Arroyo Seco debe consolidar su integración con el Gran Rosario y trabajar de manera articulada con las localidades vecinas para potenciar el desarrollo regional.

Hacia el final, el intendente recordó el histórico perfil recreativo que tuvo Arroyo Seco y aseguró que la ciudad busca recuperar ese protagonismo a partir del turismo, la gastronomía y la puesta en valor de sus espacios públicos.

Adelantó la idea de impulsar un gran mural dedicado a Lionel Messi, aprovechando el vínculo que el capitán de la Selección Argentina mantiene con la ciudad. "Arroyo Seco despertó. Queremos que quien nos visite se sienta tan cómodo como nosotros cuando vamos a Rosario. Ese es el futuro que imaginamos para nuestra ciudad", concluyó.

>>Leer más: Puerto General San Martín amplió su propuesta para las vacaciones de invierno con teatro, ciencia y deportes