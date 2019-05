La Justicia de San Lorenzo condenó a cuatro años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos a Paulo Antonio Maggioni por la muerte de Santiago Leguizamón, el chico de 18 años que perdió la vida tras una larga agonía después de ser atropellado en San Lorenzo en enero de 2017 y abandonado en el lugar. Un caso que conmocionó a la ciudad del cordón industrial.

El juez de primera instancia Juan José Tutau encontró a Maggioni penalmente responsable del delito de "homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente e inexperta de un vehículo automotor, agravado por las circunstancias de darse a la fuga y no socorrer a la víctima, y con un nivel de alcoholemia superior a 0,5 gramos por litro de sangre".

La fiscal Melisa Serena, de la Sede Fiscal de San Lorenzo, acusó formalmente a Maggioni de 25 años por el hecho ocurrido el 22 de enero de 2017, aproximadamente a las 6.45, en avenida San Martín y 3 de Febrero, de San Lorenzo, cuando el imputado, manejando su vehículo, embistió la motocicleta conducida por Santiago y se retiró del lugar sin prestar auxilio a la víctima, arrollando el cuerpo cuando se marchaba por calle 3 de Febrero. Leguizamón falleció 44 días más tarde por los traumatismos ocasionados en el hecho. La fiscal fue asistida por el Equipo de Litigación de la Fiscalía Regional Segunda Sede San Lorenzo.

El hecho

Minutos antes de las 7 del domingo 22 de enero de 2017, una traffic de color blanco embistió a la motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos de cilindrada color azul que conducía Santiago Leguizamón.

Fue en la esquina de avenida San Martín y 3 de Febrero. Producto del impacto, el joven conductor de 18 años quedó tendido en la calle, gravemente herido, con fractura de tórax, un pulmón perforado y fractura expuesta de pelvis.

La persona que iba a bordo de la camioneta no detuvo su marcha tras el choque y se dio a la fuga por calle 3 de Febrero, en dirección al río. Horas después se presentaría voluntariamente en la Comisaría 1ª de San Lorenzo, donde fue identificada como Antonio Maggioni, entonces de 23 años.

Los padres

Santiago agonizó durante 44 días hasta que el 7 de marzo perdió la vida en el Sanatorio Británico de Rosario. Tras la muerte, su padre, Javier, escribió una emotiva carta que difundió por las redes sociales: "Te dejaron tirado en el medio de la calle, solito. Luchando por vivir. Estuviste 45 días peleándola como un león. Pero te cansaste de sufrir y te fuiste. Yo te pedía que te quedaras conmigo, no me daba cuenta lo injusto que era. Vos no podías más, pero no quería que te fueras. Perdón por eso y por mil cosas más hijo. Cuando vi tu último suspiro y vi que los aparatos que controlaban tu corazón se iban a cero, en ese instante no sabía que hacer. Te acariciaba, te besaba, tu mamá te cantaba, hasta que caímos y nos dimos cuenta que te habías ido. Es el dolor más intenso y más injusto que nos tocó vivir", decía el texto.

A un año de su muerte, la madre publicó otro escrito emocionante: "Me despedí de vos y aún no sé cómo lo hice. Se apagaron los monitores, como en una película, como lo ves tantas veces en la ficción. Desde hace mas de un año, desde el mismo momento de aquella mañana de domingo cuando me dijeron que habías tenido un accidente, desde ese instante un 22 de enero, no dejé de preguntarme ¿por qué? Aún no encontré respuesta,y creo que nunca llegara la explicación. No la hay".

Santiago era rapero, y ya estaba despuntando en su ciudad, donde comenzaba a difundirse su tema "El cielo a centímetros", que había grabado meses antes de su deceso.

El imputado fue defendido por Gabriel Fililippini, quien en su momento contó que el padre del conductor que chocó a Santiago y huyó se acercó a él para pedirle que lo representara, y le explicó que aquella noche el chico sacó sin permiso la Traffic que su familia utiliza para trabajar y en la intersección de 3 de Febrero y Avenida San Martín de San Lorenzo, chocó a Santiago que circulaba en moto.

Según publicó oportunamente el diario digital Síntesis, de San Lorenzo, el joven conductor aseguró que "no vio a Santiago, ya que en la esquina hay una obra en construcción, que solo sintió el golpe y se dio a la fuga, porque se puso nervioso y le dio miedo porque estaba usando el vehículo de la familia", tal cual narró el abogado..

A dos años de la muerte de Santiago, la familia encontró lo que venía reclamando. Por decisión de la Justicia, quien lo mató deberá purgar una condena efectiva.