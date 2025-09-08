Comenzó el saneamiento del predio del basural a cielo abierto de Venado Tuerto

El programa de basura cero que impulsa la gestión municipal de Leonel Chiarella ya comenzó a mostrar los primeros avances sobre el predio donde se encuentra el vertedero de la ciudad

Las máquinas trabajaron sobre una superficie de 2,5 hectáreas del barural de Venado Tuerto.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Kovacevich, anunciaron el inicio de l saneamiento de las primeras dos hectáreas y media del basural a cielo abierto , un hito que marca un cambio profundo en la historia ambiental de la ciudad.

“Que empecemos a sanear las primeras dos hectáreas y media es un logro de todos los venadenses. En ese predio antes había basura y ahora están las máquinas trabajando. Es el resultado del esfuerzo de cada vecino que todos los lunes y jueves saca sus residuos reciclables, y el compromiso de los trabajadores municipales. Es un momento trascendental”, destacó Chiarella, al remarcar la importancia del trabajo colectivo detrás de esta transformación.

Por su parte Kovacevich, especificó que se harán obras en el predio como la colocación de chimeneas de gaseo, nivelado de terreno, cortina forestal y cama fértil sobre la superficie.

Durante décadas, el basural representó uno de los mayores pasivos ambientales de Venado Tuerto. “Gracias al trabajo sostenido del Municipio, estamos avanzando en su saneamiento”, valoró Kovacevich.

Venado-basural1

“Todo el trabajo que venimos impulsando nos permitió reducir de manera concreta la cantidad de desperdicios que llegan al vertedero. Actualmente más de 1.700 toneladas de residuos dejaron de venir al basural y ahora se procesan en la planta”, explicó el funcionario.

Apuesta al reciclaje

El intendente apuntó: “Hay que seguir reciclando. Venado Tuerto deja atrás la resignación de convivir con un basural y abre el camino hacia un desarrollo urbano más sustentable”, enfatizó Chiarella.

En agosto de 2024, se inauguró la nueva Planta de Tratamiento de Residuos en Venado Tuerto. La misma cuenta con mejor tecnología, mayor capacidad de procesamiento de residuos y un centro educativo para promover y capacitar sobre el cuidado ambiental.

venado-basural3

La planta lleva el nombre de José Ismael Iraola y Haydée Olga Montagna de Iraola, en agradecimiento a la familia que hizo posible con su donación este proyecto.

En ese entonces Chiarella indicó que así se inició el camino para cumplir el objetivo más importante que tienen como ciudad que es sanear el basural a cielo abierto. “Nuestro compromiso como gobierno de la ciudad es hacer que las cosas sucedan y eso es la posibilidad de tomar decisiones y generar políticas públicas que nos trascienden como políticos, gestores y que quedan en la ciudad”, destacó.

Señaló que estas decisiones se llevan adelante por un equipo y no por una sola persona y que “venimos a este lugar para poder cambiar paradigmas sin liderazgos mesiánicos. Hoy todo se construye en equipo y esto es un ejemplo de ello. Me siento orgulloso del equipo”.

