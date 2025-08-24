La Capital | La Ciudad | animales

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

El Ministerio de Ambiente lleva más de 400 liberaciones en lo que va del año y más de 700 ingresos de ejemplares. Las aves, al tope de la lista

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

24 de agosto 2025 · 06:30hs
El cardenal copete rojo es el animal más decomisado en la provincia de Santa Fe en lo que va del 2025.

Foto: Ignacio Hernández / Sistema de Información de Biodiversidad

El cardenal copete rojo es el animal más decomisado en la provincia de Santa Fe en lo que va del 2025.

Las especies de fauna silvestre santafesina viven un presente atravesado por situaciones de tráfico y mascotismo que interrumpen su normal desarrollo en sus hábitats correspondientes. El camino que recorren los animales desde que son recuperadas en decomisos e intervenciones es largo y está compuesto por personas y lugares que contribuyen, diariamente, a devolverlos al lugar al que pertenecen.

Oficialmente, ya se llevaron adelante 431 liberaciones de animales silvestres (rescatados o decomisados) en lo que va del año por parte del Ministerio de Ambiente provincial. Casi la totalidad fueron aves: unos 366 ejemplares ya recuperaron la libertad luego de minuciosos chequeos.

Esa cantidad no representa a la totalidad de animales que se rescatan. Este año, sólo el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, ubicado en la ciudad de Santa Fe y que recibe los decomisos, recibió 725 ejemplares de aves, mamíferos y reptiles. A ellos se suman animales que son tratados por otros refugios en la provincia. Los procesos de recuperación varían entre un animal y otro, y muchos de ellos no podrán volver a su hábitat por distintos motivos: desde alas rotas hasta conductas impropias que fueron adquiriendo producto del mascotismo.

Llegada de animales

La llegada de un animal a La Esmeralda puede ser por distintos motivos. Si bien los más resonantes son las incautaciones o los ingresos a la institución por atropellamientos o heridas derivadas de la caza, también hay personas que se acercan a dejar ejemplares de manera voluntaria. Esto suele pasar, por ejemplo, con carpinchos: el animal está de moda desde hace un tiempo y hay personas que no saben que está prohibida su tenencia como mascota.

carpinchos carpincho
Manadas de carpinchos.

Manadas de carpinchos.

El centro provincial no es el único que recibe animales silvestres. De hecho, estos tipos de ingresos son los más comunes en las entradas de animales al refugio MundoAparte. “Es gente que compró una mascota, que no era mascota, y se arrepiente”, explicó a La Capital Franco Peruggino, uno de los referentes del refugio. Y detalló que también llegan animales heridos en la vía pública.

A La Esmeralda, además, llegan ejemplares de otras provincias. Al respecto, el veterinario Mauro Pergazere, Director Provincial de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente provincial, explicó que Santa Fe tiene un convenio con el Ecoparque de Mendoza para traer animales que se decomisen allá pero que se desarrollen en otro tipo de hábitats iguales o similares al del norte santafesino. En este territorio se pueden ubicar a los monos carayá o a los loros habladores, una de las especies de aves más traficadas actualmente.

Animales más decomisados

Diversas especies de aves, carpinchos y tortugas son los animales que más decomisan los agentes provinciales. “Siempre las aves lideran el ránking”, comentó Peruggino respecto a los ingresos en MundoAparte.

Sobre ellas, Pergazere dijo: “El cardenal copete rojo es una de las principales especies traficadas. Hay muchos en forrajes y muchos usan tramperos para capturarlos. Es muy comercializado tanto a nivel nacional como internacional. También el loro hablador”.

>> Leer más: Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

El concepto de las tortugas como mascotas, por su parte, se viene discutiendo desde hace un tiempo. Actualmente, a nivel mundial, la mayoría de las especies de tortugas se encuentran catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Según indicaron desde el Ministerio de Ambiente provincial, el animal más decomisado en la provincia es el cardenal copete rojo: sólo este año, se incautaron 143 ejemplares. Dentro del rubro aves, lo siguen el pepitero de collar (80) y el loro hablador (44). Apenas más abajo y pasando a los mamíferos, se encuentran la comadreja (43) y el carpincho (20).

Abordaje posingreso

Una vez ingresado el animal a La Esmeralda, los veterinarios y biólogos le realizan distintos análisis clínicos y de comportamiento. Pero, sobre todo, hay una regla inquebrantable: tomar la mayor distancia posible con el ejemplar y que no incorpore un comportamiento no deseado. Es decir, no tratarlos como mascotas para que mantengan lo máximo posible sus rasgos silvestres.

Los tiempos de recuperación varían según el diagnóstico, pero ni bien tienen el alta clínica se busca liberarlos cuanto antes, explicó Pergazere: “Hay animales que están una, dos o tres semanas, pero otros tienen procesos más largos”.

Aves, las más afectadas y las que precisan más atención

Las aves tienen rehabilitaciones características y precisan de una dedicación especial. No sólo son las que más ingresan (de los 725 ingresos este año, 600 ejemplares fueron aves) sino que muchas viven en jaulas y están domesticadas. En estos casos, la rehabilitación es minuciosa ya que hay que recomponer su dieta y deben desarrollar músculo para poder volar, un rasgo esencial que las aves pierden viviendo en jaulas.

Peruggino, por su parte, agregó que las rehabilitaciones de aves de lagunas son más exitosas que los procesos llevados adelante con las rapaces: “Les cuesta mucho más porque tienen que tener todo perfecto para liberarse. Si no tienen bien las garras, el pico y las alas no podés liberarlas porque no van encontrar comida ni van a poder cazar”.

image (96)
Pepitero de collar.

Pepitero de collar.

Agosto es el mes por excelencia para encontrar aves heridas o que necesitan ayuda. “Es un mes muy ventoso y hay que prepararse, porque es mucho más frecuente que aparezcan”, precisó el referente de MundoAparte.

En Rosario se pueden encontrar aves de rapiña (desde un taguató hasta gavilanes o caranchos) y aves de las islas (gallinetas, garzas, patos o biguás). Ante la aparición de un animal herido, hay que llamar al 911 para que la Policía Ecológica se encargue de rescatar y ubicar al ejemplar en cuestión.

A pesar de los esfuerzos, hay pájaros que están destinados a vivir en cautiverio. Son ejemplares que no se pueden liberar por tener fracturas en sus alas (por balazos de perdigones, por ejemplo) y que vivirán el resto de sus vidas bajo cuidado humano.

loro hablador
El loro hablador o loro chaqueño es una de las aves más traficadas de Argentina.

El loro hablador o loro chaqueño es una de las aves más traficadas de Argentina.

Actualmente, La Esmeralda cuenta con 1200 animales. El 70% son aves y la mayoría de la cantidad total son habitantes permanentes, aunque las crías son liberadas para fortalecer la población en su hábitat natural. También hay especies exóticas, como un mono araña o jabalíes, que tampoco pueden ser liberados por ocasionarían un desequilibrio (y un perjuicio) en el ecosistema.

Las liberaciones, resaltó Pergazere, son en lugares correspondientes con los hábitats de las especies que se reintegran a la naturaleza. Para eso, se eligen áreas protegidas por normativas, donde está prohibida la cacería y lejos de centros urbanos.

Concientización

Revertir el mascotismo en una comunidad o las ventas de animales silvestres es una tarea que lleva tiempo y, sobre todo, concientización.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente lleva adelante una iniciativa para la conservación del aguará guazú, animal que es monumento natural de la provincia y que vive amenazado por los atropellamientos en las rutas santafesinas. “Una de las principales amenazas de esta especie, después de la pérdida de hábitat, son los atropellamientos”, indicó el veterinario.

Por su parte, explicó que llevan a cabo una campaña integral sobre el loro hablador en Villa Guillermina, una localidad de 5.000 habitantes en el extremo norte santafesino. Allí, el comercio de estas aves es moneda corriente.

En vinculación con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), desarrollan trabajos de concientización en escuelas para explicar el rol clave de la especie como dispersor de semillas que contribuye a generar bosques. El mecanismo es simple y natural: los loros comen semillas de árboles y, al defecar, esparcen las mismas, que no son degradadas por su organismo y quedan listas en el suelo para comenzar el proceso de germinación.

“Ya se nota un cambio de percepción”, aseguró Pergazere. Alumnos del taller de carpintería de una de las escuelas de la comuna armaron refugios para proteger a las aves y autoridades dispusieron tótems para resaltar el valor de la especie con la comunidad. Sólo queda una cosa por hacer: dejar a los animales que vivan libres en su hábitat natural.

Noticias relacionadas
La delegaciones de las 24 provincias de los Juegos Jadar comprenderán más de 3.500 atletas, a los que se sumarán 600 jueces y 1050 integrantes de staff.

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Los bares culturales y temáticos se imponen en la agenda local.

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones. 

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Trabajadores del Conicet denuncian recortes masivos en el organismo.

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Un gobierno discapacitado

Un gobierno discapacitado

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Ovación
Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena