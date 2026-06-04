Agroactiva 2026: Roldán dijo presente con la participación de siete empresas locales

El intendente Daniel Escalante participó de la jornada inaugural de la muestra acompañando a las siete firmas roldanenses que exponen en Agroactiva su potencial

“Estamos muy contentos de que Roldán diga presente en esta muestra que es una de las más grandes de todo el país. Roldán forma parte del corazón productivo de la provincia y de la Argentina, y hoy vinimos a demostrar nuestro increíble potencial”, afirmó Escalante.

Este miércoles abrió sus puertas Agroactiva 2026 en la localidad de Armstrong , consolidando a la región como el centro neurálgico del campo argentino. La exposición agroindustrial a cielo abierto volvió a reunir a los principales actores del sector para mostrar los últimos avances en maquinaria, insumos y políticas vinculadas al desarrollo productivo.

La ciudad de Roldán se hizo presente, y el intendente Daniel Escalante participó de la jornada inaugural acompañando a las siete empresas locales que exponen su potencial en esta edición de la muestra . Las firmas y emprendimientos que representan a la ciudad son: Indecar, Danes, Motorpart, Los Profesionales, Ropa de Campo La Caballeriza, Gin La Salvaje y Vermut Arrabal.

El mandatario local expresó su agradecimiento a la diputada provincial Silvana Di Stefano, quien colaboró activamente para que estas empresas puedan sumarse a la exposición y mostrar sus productos en esta importante vidriera.

“Estamos muy contentos de que Roldán diga presente en esta muestra que es una de las más grandes de todo el país. Roldán forma parte del corazón productivo de la provincia y de la Argentina, y hoy vinimos a demostrar nuestro increíble potencial”, afirmó Escalante.

Roldán-agroactiva5

Asimismo, el intendente destacó el rol del sector privado: “Es importante apoyar a quienes generan empleo y mueven la economía de nuestras localidades, y que cuando tienen un peso, lo invierten para seguir produciendo más”.

>>Leer más: Cómo organizar la visita y el recorrido por Agroactiva 2026 desde la web