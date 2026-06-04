Agroactiva 2026: Roldán dijo presente con la participación de siete empresas locales

Policiales
Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales
Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker
Zoom
Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Información General
Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"
Información General
"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Ovación
Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores
La Ciudad
El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
Policiales
Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año
Policiales
El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"
Policiales
Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Política
Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores"
Salud
La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar
Motores
Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?
Educación
La UGR lanzó una inédita licenciatura para certificar la gestión de la calidad
Policiales
Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus
La región
Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
Información General
Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
La Ciudad
Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad
Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"
Policiales
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio