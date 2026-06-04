Nueva subasta de motos en Baigorria: amplían horario de exhibición para ver los lotes Son 46 rodados que subastarán el 12 de junio. Los interesados podrán concurrir a ver el estado de los vehículos hasta el jueves 11 4 de junio 2026 · 10:50hs

En el mismo acto de la subasta, quien resulte adjudicado deberá abonar una seña por el 30% del valor total subastado.

La Municipalidad de Granadero Baigorria anunció la subasta de 46 motos que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio. Los lotes ya están en exhibición y durante dos días se podrán ver en horario corrido.

La nueva subasta pública se realizará a partir de las 14 en las instalaciones del Camping Municipal, ubicado en Av. Lisandro de la Torre 620. La venta se ejecutará bajo la modalidad al mejor postor. Los interesados en participar deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico en mano. La base establecida para el inicio de las ofertas es de 120.000 pesos.

Cronograma de exhibición previo a la subasta Para que los vecinos puedan conocer el estado de los motovehículos de forma previa, el municipio dispuso de un período de visualización pública. La misma se desarrolla en días hábiles hasta el 11 de junio, en el horario de 8 a 12, en calle Constancio C. Vigil al 500 (frente al Centro Cultural "Cholo" Montironi). A eso se suma como posibilidad que los días lunes 8 y martes 9 la exhibición se realizará en horario corrido de 8 a 18 horas.

Condiciones de pago y adjudicación En el mismo acto de la subasta, quien resulte adjudicado deberá abonar una seña por el 30% del valor total subastado. Además, se cobrará una comisión del 10% destinado a los martilleros públicos. (Ambos conceptos se podrán abonar en efectivo o mediante transferencia bancaria).

El 70% restante (saldo final) se deberá cancelar una vez que el Ejecutivo Municipal realice la aprobación formal de la subasta. >>Leer más: Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado