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Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Vialidad Nacional y la concesionaria bloquearon las subidas y bajadas clandestinas tras la intimación al empresario encargado del proyecto

4 de junio 2026 · 11:50hs
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Los obreros bloquearon la circulación a través del terraplén en Funes.

Foto: Vialidad Nacional.

Los obreros bloquearon la circulación a través del terraplén en Funes.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) anunció este jueves una intervención para eliminar un acceso ilegal al Hotel Sol de Funes. Las obras se iniciaron luego de un conflicto con los dueños del complejo porque se habían encargado de reparaciones no autorizadas a la vera de la autopista Rosario-Córdoba.

Las cuadrillas comenzaron a trabajar desde la banquina sur del kilómetro 307,5 para bloquear el tránsito vehicular entre la calzada y el camino lateral. "Las conexiones representaban un grave peligro para la seguridad vial", argumentaron desde el organismo estatal.

Los operarios enviados por Vialidad Nacional y la concesionaria Corredores Viales SA llevaron máquinas modificar el terraplén frente al alojamiento y centro de eventos. Previamente, uno de los titulares, Néstor Rozín, había recibido una intimación oficial por carta documento para hacerse cargo de estas tareas y reacondicionar ese sector de la autopista.

Cerraron una bajada a Funes en la autopista

La DNV planteó que el enlace a la altura del hotel y el barrio cerrado Kentucky Club de Campo permitía "maniobras de ingreso y egreso sin carriles de aceleración ni desaceleración". Tampoco contaba con señalización adecuada o canalización de movimientos y ni siquiera poseía las condiciones de visibilidad que exige la normativa vigente desde el punto de vista técnico.

Acceso autopista Funes 8

"Este tipo de accesos generaba cruces, frenadas y maniobras imprevistas totalmente incompatibles con una autopista, incrementando significativamente el riesgo de siniestros viales graves", concluyeron los especialistas de la dirección nacional. A partir de este diagnóstico le exigieron a Rozín que deshiciera el camino.

>> Leer más: Vialidad Nacional explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

El empresario que llevaba años reclamando una conexión para facilitar la llegada a su establecimiento respondió a la intimación y se negó a cumplir la orden. Tal como había dicho públicamente antes de este procedimiento, argumentó que él no había ejecutado las obras para abrir estos caminos clandestinos.

Dado que el riesgo persistía en medio de un conflicto legal que salpicó a la Municipalidad de Funes, Vialidad decidió hacerse cargo de las tareas correspondientes para reacondicionar la banquina y el terraplén de la autopista. Cabe aclarar que la resolución excluyó trabajos sobre la colectora sur, donde Rozín sí impulsó una serie de reparaciones para mejorar la circulación.

Un conflicto entre la colectora y la autopista a Córdoba

Hace una semana, el jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, aseguró que el hotelero había hecho reformas en ambos sectores de la zona en disputa. El funcionario precisó que los contratistas utilizaron "el mismo material" en cada caso.

"Nadie objeta el aporte que hizo Néstor Rozín en la colectora, sino que se objeta la vinculación temeraria desde la calzada principal de la autopista", aclaró el director regional. En cuanto al camino secundario, confirmó que el empreasrio había recibido una "autorización provisoria" y luego le pidieron que se remitiera a un expediente de 2023 para resolver distintas irregularidades. Entre los problemas sin resolver aparecía un poste de luz de media tensión colocado fente a uno de los portones.

La historia se complicó en octubre, cuando la DNV detectó dos enlaces no autorizados entre la ruta principal y la colectora. Al respecto, Bruno apuntó que no había asfalto allí y era apenas un "atajo" en vez de una solución a los problemas de tráfico.

El ex secretario de Obras Públicas de Funes precisó que las obras particulares sólo consistieron en una "leve nivelación" y la colocación de "materia granular". Así se abrió un camino más corto en vez del uso del acceso a rotonda de la calle Galindo, que implica un rodeo de unos dos kilómetros.

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