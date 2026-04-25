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Comenzaron a dictarse los talleres de compostaje en el departamento San Martín

El primero de los encuentros se realizó en la Escuela Primaria Manuel Belgrano Nº 278, de la localidad de Piamonte, y estuvo destinado a alumnos de cuarto grado

25 de abril 2026 · 10:00hs
 El programa busca generar políticas públicas y promover acciones para el cuidado del ambiente.

 El programa busca generar políticas públicas y promover acciones para el cuidado del ambiente.

En el marco del programa “San Martín Composta”, se llevaron adelante dos talleres que marcaron el inicio de “Ambiente San Martín”, una propuesta departamental impulsada por el equipo del senador Esteban Motta. La iniciativa busca generar políticas públicas ambientales y promover acciones concretas para el cuidado y la recuperación del ambiente en el departamento San Martín, a partir de la educación y la participación comunitaria.

El primero de los encuentros se realizó en la Escuela Primaria Manuel Belgrano Nº 278, de la localidad de Piamonte, y estuvo destinado a alumnos de cuarto grado. Durante la jornada se abordaron conceptos vinculados a la importancia del compostaje de residuos orgánicos, sus beneficios ambientales y las técnicas necesarias para llevar adelante esta práctica. La actividad propició un intercambio enriquecedor entre estudiantes y docentes.

Compostaje para todos

El segundo taller tuvo lugar en la ciudad de El Trébol y contó con la participación de docentes, instituciones y vecinos, en articulación con el área de Ambiente del municipio, en el marco de las actividades por el Mes del Compostaje. En ambos casos, las capacitaciones estuvieron a cargo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y contaron con el acompañamiento del consorcio Girsu.

Como cierre de cada jornada, los participantes construyeron una compostera de madera, lo que permitió sumar una instancia práctica y brindar herramientas concretas para el tratamiento de residuos orgánicos.

>>Leer más: Compostar, un primer paso para ser ciudadanos responsables

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