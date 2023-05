Chovet: sigue el misterio por el crimen del productor agropecuario Aldo Viscovich

Continúa la investigación para esclarecer el asesinato ocurrido el pasado 18 de mayo, pero hasta el momento no hay pistas firmes. Las consultas particulares para instalar cámaras de seguridad se dispararon en esta localidad del sur santafesino de alrededor de 2.500 habitantes

No obstante, y pese a que la investigación sigue firme y más allá de algunos allanamientos que se hicieron en el pueblo, por el momento no hay indicios del asesino o los asesinos en el caso que se comprobara que fue más de una persona. Y esto evidentemente enciende la alarma de la comunidad que tiene miedo. No es para menos ya que nunca en la historia se dio un caso como el de Aldo Viscovich.