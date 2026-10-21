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Celebrar 160 años escribiendo juntos: así será la Feria del Libro de Roldán

Programada para realizarse entre el 12 y el 14 de noviembre próximos, será la quinta edición y se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples de Paseo de la Estación

21 de octubre 2026 · 14:03hs
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Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre

Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14 de noviembre, el horario será de 14 a 20.
Celebrar 160 años escribiendo juntos: así será la Feria del Libro de Roldán

Celebrar 160 años escribiendo juntos: así será la Feria del Libro de Roldán

Bajo el lema "Roldán: capítulo 160", entre el 12 y el 14 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán, este año con la impronta de los 160 años de la ciudad.

La cita tendrá lugar en el SUM del Paseo de la Estación, en un evento que invita a toda la comunidad y a visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local a lo largo de tres jornadas, con expositores y propuestas para todas las edades.

Una Feria para todos

La feria tendrá entrada libre y estará abierta a todo público. Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14 de noviembre, el horario será de 14 a 20.

En los próximos días se conocerá el cronograma de actividades planificadas para las tres jornadas.

>>Leer más: Con más de 350 participantes Roldán vivió una jornada de concientización en el marco del Octubre Rosa

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