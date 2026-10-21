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El oficialismo consiguió quorum y se desarrolla una maratónica sesión en Diputados

El temario abrió con la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y seguirá con discapacidad y morosidad familiar, entre otras iniciativas

21 de octubre 2026 · 14:50hs
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La Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto del gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Foto: NA

La Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto del gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Se puso en marcha este miércoles la sesión en Diputados de la Nación impulsada por La Libertad Avanza (LLA), a menos de una semana haber logrado frenar la convocatoria opositora. Se espera un extenso debate en el que el oficialismo buscará imponer sus dictámenes de inviolabilidad de la propiedad privada, discapacidad y morosidad.

La convocatoria fue realizada en simultáneo a la opositora con el objetivo de desactivar el acompañamiento de los restantes bloques. Y, con ese fin, los libertarios replicaron dos proyectos del temario de los espacios disidentes.

Uno de ellos fue el que busca ofrecer una propuesta superadora a la emergencia en discapacidad, que la oposición quiere prorrogar un año.

Pero el dictamen libertario, que reunió el aval de los principales aliados al oficialismo, contradice el presupuesto nacional 2027, cuyo proyecto apunta a desmantelar los beneficios logrados en la ley vigente.

El oficialismo también introdujo iniciativas que buscan brindar una solución a la creciente situación de morosidad. Pero, mientras los libertarios buscan establecer esquemas preventivos y educación financiera, la oposición pretende declarar la emergencia crediticia para refinanciar las deudas y condonar intereses punitorios.

Debate en marcha en Diputados

Con 131 diputados presentes en el recinto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por iniciada este mediodía la sesión que -se estima- podría durar una veintena de horas.

Además de La Libertad Alianza, dieron quorum los diputados del PRO, la UCR que conduce Pamela Verasay, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y un sector de Provincias Unidas (PU), entre ellos la santafesina Gisela Scaglia y los cordobeses afines al gobernador Martín Llaryora.

Detrás de escena esperaron los diputados de Unión por la Patria (UP), el FIT, la Coalición Cívica (CC), los tucumanos de Independencia, Encuentro Federal y los socialistas santafesinos y radicales, entre los que se encuentran Martín Lousteau, Pablo Juliano y Mariela Coletta.

Inviolabilidad de la propiedad privada

Tras más de una hora de sesión, se inició el tratamiento del proyecto del gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye en su articulado la restitución de la ley de tierras rurales del kirchnerismo.

Ese proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que volteó el capítulo vinculado a la ley de manejo del fuego pero también el que buscaba derogar la norma de tierras rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Ahora el gobierno busca restituir la ley de tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la sociedad le mostrara los dientes en contra de la extranjerización y la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

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