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Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

El gobernador santafesino sostuvo que la Región Centro debe participar en el debate nacional sobre el destino de las divisas que generarán esas actividades

20 de octubre 2026 · 14:34hs
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La Región Centro completa: Pullaro

Foto: Gobierno de Santa Fe

La Región Centro completa: Pullaro, Frigerio y Llaryora piden armar un proyecto productivo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convocó a fortalecer la unidad política de la Región Centro para defender la producción y el empleo, y planteó que el país debe discutir cómo utilizará las divisas que generen la energía y la minería.

“El debate a futuro es qué haremos con las divisas que tendrá el país”, afirmó este martes en el marco de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, realizadas en Paraná (Entre Ríos).

Pullaro participó del encuentro junto con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El mandatario santafesino señaló que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”.

Para Pullaro, “el futuro y el mundo ponen a la Argentina en otro lugar”, en un contexto de creciente demanda de alimentos, minerales y energía.

“En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años tendremos la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”, afirmó.

Región Centro y Pullaro

En ese marco, planteó que la discusión debe centrarse en si esos recursos se utilizarán “para trabajar, para el desarrollo, para mejor infraestructura y mejores rutas, para mejorar la matriz energética, para el gas natural y para producir más barato”, además de “mejorar los puertos y aeropuertos”, o si “simplemente esas divisas irán al cierre de la balanza comercial”.

Creo que la Región Centro tiene que discutir hoy a dónde van los recursos de la explotación de la cordillera y de Vaca Muerta, fundamentalmente, que le dan divisas a la Argentina y le permiten tener equilibrio comercial. Para nosotros, tienen que ir al desarrollo de infraestructura, que nos permita bajar los costos y generar empleo, y que la distribución de los recursos llegue a las familias que hoy la están pasando mal”, explicó.

Pullaro pregunta sobre el destino de las divisas de la minería y Vaca Muerta.

Pullaro pregunta sobre el destino de las divisas de la minería y Vaca Muerta.

El gobernador convocó a aportar al debate sobre el futuro del país y resaltó: "La Región Centro necesita una unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo”.

El objetivo, afirmó el jefe de la Casa Gris, es que “la Argentina se parezca mucho más a la Región Centro”.

Llaryora, a su turno, aseguró que la Región Centro es “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado” y señaló que sus gobiernos comparten “la firme idea de que gestionar es generar trabajo”.

También destacó que las tres provincias acompañan “el desarrollo total de Argentina, siendo una potencia alimentaria y agroindustrial importante”.

El cordobés reconoció el esfuerzo de la región para ayudar al país a salir adelante y sostuvo que es necesario contar con un plan logístico.

En ese sentido, afirmó que hay que volver a poner en debate la infraestructura y que, una vez estabilizada la macroeconomía, debe impulsarse “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria para avanzar, crecer y producir”.

Frigerio, por su parte, afirmó que las tres provincias tienen “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado, responsable de generar riqueza y empleo competitivo”.

Sostuvo que la integración debe profundizarse mediante la cooperación entre gobiernos y la conversión de las fronteras provinciales en plataformas de desarrollo y acceso a nuevos mercados.

También planteó la necesidad de integrarse a los polos de desarrollo energético y minero para “crear empleo de calidad y afirmar una estrategia basada en la capacidad productiva, el trabajo, el esfuerzo y el mérito”.

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