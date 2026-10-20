Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

El gobernador santafesino sostuvo que la Región Centro debe participar en el debate nacional sobre el destino de las divisas que generarán esas actividades

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , convocó a fortalecer la unidad política de la Región Centro para defender la producción y el empleo, y planteó que el país debe discutir cómo utilizará las divisas que generen la energía y la minería.

“El debate a futuro es qué haremos con las divisas que tendrá el país” , afirmó este martes en el marco de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, realizadas en Paraná (Entre Ríos).

Pullaro participó del encuentro junto con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora , y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio . El mandatario santafesino señaló que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir” .

Para Pullaro, “el futuro y el mundo ponen a la Argentina en otro lugar” , en un contexto de creciente demanda de alimentos, minerales y energía.

“En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años tendremos la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”, afirmó.

Región Centro y Pullaro

En ese marco, planteó que la discusión debe centrarse en si esos recursos se utilizarán “para trabajar, para el desarrollo, para mejor infraestructura y mejores rutas, para mejorar la matriz energética, para el gas natural y para producir más barato”, además de “mejorar los puertos y aeropuertos”, o si “simplemente esas divisas irán al cierre de la balanza comercial”.

“Creo que la Región Centro tiene que discutir hoy a dónde van los recursos de la explotación de la cordillera y de Vaca Muerta, fundamentalmente, que le dan divisas a la Argentina y le permiten tener equilibrio comercial. Para nosotros, tienen que ir al desarrollo de infraestructura, que nos permita bajar los costos y generar empleo, y que la distribución de los recursos llegue a las familias que hoy la están pasando mal”, explicó.

Pullaro pregunta sobre el destino de las divisas de la minería y Vaca Muerta. Foto: Gobierno de Santa Fe

El gobernador convocó a aportar al debate sobre el futuro del país y resaltó: "La Región Centro necesita una unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo”.

El objetivo, afirmó el jefe de la Casa Gris, es que “la Argentina se parezca mucho más a la Región Centro”.

Llaryora, a su turno, aseguró que la Región Centro es “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado” y señaló que sus gobiernos comparten “la firme idea de que gestionar es generar trabajo”.

También destacó que las tres provincias acompañan “el desarrollo total de Argentina, siendo una potencia alimentaria y agroindustrial importante”.

El cordobés reconoció el esfuerzo de la región para ayudar al país a salir adelante y sostuvo que es necesario contar con un plan logístico.

En ese sentido, afirmó que hay que volver a poner en debate la infraestructura y que, una vez estabilizada la macroeconomía, debe impulsarse “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria para avanzar, crecer y producir”.

Frigerio, por su parte, afirmó que las tres provincias tienen “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado, responsable de generar riqueza y empleo competitivo”.

Sostuvo que la integración debe profundizarse mediante la cooperación entre gobiernos y la conversión de las fronteras provinciales en plataformas de desarrollo y acceso a nuevos mercados.

También planteó la necesidad de integrarse a los polos de desarrollo energético y minero para “crear empleo de calidad y afirmar una estrategia basada en la capacidad productiva, el trabajo, el esfuerzo y el mérito”.