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El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por el robo de celulares en el centro de Rosario

Dos sospechosos de 25 y 27 años fueron detenidos y puestos a disposición judicial en el procedimiento realizado en barrio Ludueña

20 de octubre 2026 · 21:12hs
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El sistema Lince permitió identificar a dos hombres vinculados con los robos.

El sistema Lince permitió identificar a dos hombres vinculados con los robos.

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron este martes dos allanamientos en Rosario e Ibarlucea por robo de celulares en la vía pública. Dos sospechosos de 25 y 27 años fueron aprehendidos y puestos a disposición judicial en el procedimiento llevado adelante en un domicilio de barrio Ludueña.

El sistema Lince, la herramienta con inteligencia artificial del Gobierno de Santa Fe que procesa imágenes de cámaras de videovigilancia para esclarecer hechos delictivos, resultó otra vez clave para que la Policía de Investigaciones (PDI) pueda avanzar en una causa relacionada al arrebato de teléfonos celulares en la ciudad de Rosario y concretar la aprehensión de dos hombres de 25 y 27 años, en allanamientos llevados adelante en barrio Ludueña y en la localidad de Ibarlucea.

Las actuaciones de PDI, a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori), se iniciaron a partir del análisis de registros de cámaras de videovigilancia realizado por el sistema Lince, en el marco de una causa por la sustracción de teléfonos celulares en la zona céntrica de Rosario. El relevamiento permitió identificar a dos hombres cuyas características resultaban de interés para la investigación.

Allanamientos de la PDI

Agentes de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante este martes dos allanamientos en calles Solís al 400 bis de la ciudad de Rosario y en Roque Sáenz Peña al 400 de la localidad de Ibarlucea.

Además del secuestro de vestimenta de interés para la causa que investiga el fiscal Carlos Covani, en uno de los domicilios fueron aprehendidos Juan Cruz V. (25 años) y Julio César V. (27). Ambos resultaron trasladados a sede de PDI para quedar a disposición judicial y continuar con los trámites correspondientes.

La intervención del sistema Lince no solamente permitió orientar las tareas investigativas de la PDI, sino también cotejar imágenes de casos anteriores y reconstruir el trayecto de los sospechosos antes y después de consumar el hecho. “El aporte tecnológico del Lince nos posibilita por un lado avanzar y resolver casos en poco tiempo. Y por el otro desalentar la impunidad de las organizaciones delictivas”, dijo el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.

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