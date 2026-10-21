La Capital | La Ciudad | Quini 6

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Vicente es rosarino, cumplió cuatro años y eligió una particular temática. La torta, las golosinas y hasta el pogo familiar al ritmo del Quini 6 conquistaron TikTok

21 de octubre 2026 · 08:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene rosarino pidió que su cumpleaños tuviera temática del Quini 6 y su familia cumplió el deseo con una fiesta que se volvió viral en TikTok. Vicente celebró sus cuatro años rodeado de tortas, golosinas y decoraciones inspiradas en el tradicional juego de azar de la Lotería de Santa Fe.

El video fue compartido con una frase que resume la ocurrencia del pequeño y la respuesta de su mamá: “Pov: mi hermano quería que su cumple sea del quini 6. Mi mamá en corto”. A partir de ahí, las imágenes muestran cómo la familia llevó la idea hasta el último detalle.

La torta tuvo como protagonista al tradicional muñeco del Quini 6, mientras que las golosinas, los muffins y la decoración siguieron la misma temática. Pero la celebración no terminó ahí: el festejo incluyó bailes y hasta un pogo familiar al ritmo del clásico jingle del juego.

Una fiesta al ritmo del Quini 6

La ocurrencia de Vicente convirtió un cumpleaños infantil en una celebración con identidad bien santafesina. En lugar de elegir personajes de dibujos animados o superhéroes, el pequeño quiso que el Quini 6 fuera el protagonista de su día.

>> Leer más: ¿Cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

La familia no solo respetó el pedido, sino que también se sumó al entusiasmo del cumpleañero. En el video se ven distintos momentos de la fiesta, desde los detalles de la mesa dulce hasta los familiares bailando al ritmo de la música que identifica al juego de la Lotería de Santa Fe: “Mi corazón con el Quini late más / Elegí seis numeritos, a ganar, siempre a ganar / No dejemos de soñar / Quini 6, vos sos mi amor / Vamos todos a jugar”.

Qué es el Quini 6, el juego de la Lotería de Santa Fe

El Quini 6 es un juego de azar creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe que rápidamente se extendió a todo el país. La propuesta consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45 para participar de distintas modalidades de premios. Actualmente, los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos.

Con el paso de los años, el juego se convirtió en una marca reconocida de la provincia, con una identidad propia que incluye su tradicional muñeco y su jingle.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 de este miércoles 14 de octubre

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

el quini 6 quedo vacante y un santafesino gano $52 millones en el siempre sale

El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale

hubo dos ganadores en el quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

La región se prepara para varios días de lluvia.

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo último

Murió un nene en Catamarca por una ameba come cerebros: cerraron unas termas para investigar

Murió un nene en Catamarca por una ameba "come cerebros": cerraron unas termas para investigar

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

En lo que va de 2026, los controles municipales y policiales remitieron 11.000 motocicletas al depósito municipal. El 29 % de los secuestros estuvo relacionado con la falta de chapa o con llevarla tapada

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Por Facundo Borrego
Economía

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Ovación
Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Más allá de las fronteras: Central y las copas internacionales, una relación que se hizo costumbre

Más allá de las fronteras: Central y las copas internacionales, una relación que se hizo costumbre

Policiales
Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales
Policiales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

La Ciudad
Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer
La Ciudad

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años
Zoom

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari
Zoom

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud
Policiales

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud