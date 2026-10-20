Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Se trata del cadáver que apareció anoche en la ribera de Villa Gobernador Gálvez. Sus familiares lo identificaron por un tatuaje y un teléfono celular

El cuerpo de uno de los hombres que se ahogaron en Fray Luis Beltrán fue identificado en el Instituto Médico Legal

Así lo confirmó este mediodía Mariela, cuñada de Estegelman, desde el Instituto Médico Legal de Rosario. "Lo pudimos identificar por un tatuaje que tenía en el cuerpo y por el teléfono celular que estaba en un bolsillo de su pantalón", contó la mujer.

Mariela contó a Telefé Rosario que estaba invadida por "un sentimiento de angustia e impotencia. Una persona tan buena como era mi cuñado no se merecía una muerte así. Es muy injusto lo que pasó. Mi cuñado dejó a dos chicos de 10 y 11 años y que esperan a su mamá".

Quebrada por el dolor, Mariela subrayó: "Cinco días de mucha angustia. Ahora me queda proteger a mi hermana y sobrinos y a su mamá también", afirmó Mariela. La mujer se refirió a los momentos difíciles que vivió la familia cuando se enteraron del hallazgo de un cadáver en el kilómetro 411 del río Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

Reconocimiento del cuerpo

"Fuimos a Prefecturas y nos dijeron que teníamos que ir al Instituto Médico Legal. Acá, anoche no sabían nada. Venimos acá por nuestros propios medios, porque nadie nos avisó oficialmente, ni siquiera Prefectura. Yo agradezco a los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, de Fray Luis Beltrán, pero estoy enojada por la inoperancia de Prefectura que no nos avisó", expresó Mariela.

Por el estado de descomposición del cadáver, los familiares reconocieron a Estegelman a través de prendas de vestir y fotografías digitales mediante un equipo informático.

Con la confirmación del hallazgo del cuerpo de Estegelman, aún resta encontrar a Héctor Flores y Gustavo Muñoz. Los tres, junto a Rogelio Cabrera, volvían de la isla el jueves a la noche y al acercarse al Club Náutico de Fray Luis Beltrán perdieron el control de la embarcación y cayeron al agua. Cabrera alcanzó a salvarse y pudo llegar hasta un tanque de plástico al que se aferró y de allí fue rescatado por Prefectura, pero sus amigos fueron arrastrados por el agua.