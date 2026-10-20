Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Dos delincuentes sorprendieron a la víctima dentro de su departamento en Moreno y Güemes, la inmovilizaron y reunieron un importante botín. Un amigo advirtió lo que ocurría y alertó a la policía, que logró detenerlos antes de que escaparan.

Un operativo de la Policía de Santa Fe concluyó este martes con dos detenidos luego de un escruche en un edificio céntrico . Según fuentes oficiales, ambos fueron capturados porque un amigo de la víctima advirtió el robo a través de un llamado telefónico , de modo que los atraparon antes de que pudieran escapar con el botín.

El procedimiento se puso en marcha poco después de las 10.40 de la mañana y concluyó con los sospechosos bajo arresto en Moreno y Güemes . Agentes de la Brigada Motorizada comprobaron que una persona había sido maniatada adentro de la vivienda como parte del plan.

Tras la captura de los presuntos delincuentes, las fuerzas de seguridad provinciales recuperaron más de 450.000 pesos en efectivo . También secuestraron otros elementos de valor y distintas herramientas.

La policía fue a inspeccionar el edificio luego de una llamada telefónica que daba cuenta de un robo en progreso . Los ladrones no llegaron a retirarse del lugar y finalmente se los llevaron esposados.

Foto: Policía de Santa Fe.

De acuerdo a uno de los primeros testimonios obtenidos por los investigadores, la víctima fue sorprendida por los maleantes adentro del departamento. En ese momento la redujeron y la inmovilizaron para tratar de escapar con sus pertenencias.

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Juan Pablo S. y Farid M. fueron detenidos alrededor de las 11 de la mañana en el interior dentro del edificio. Allí les secuestraron barretas, destornilladores, una llave inglesa y dos mochilas, además de algunas prendas de vestir.

Foto: Policía de Santa Fe.

En cuanto al botín, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que los sospechosos se habían llevado 463.100 pesos en efectivo, varias alhajas y una decena de perfumes. También recuperaron un binocular, una máquina de afeitar, dos reels y un par de cajas de pesca.