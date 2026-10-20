La Capital | Policiales | escruche

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Dos delincuentes sorprendieron a la víctima dentro de su departamento en Moreno y Güemes, la inmovilizaron y reunieron un importante botín. Un amigo advirtió lo que ocurría y alertó a la policía, que logró detenerlos antes de que escaparan.

20 de octubre 2026 · 13:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
El escruche ocurrió este martes en calle Moreno entre Brown y Güemes.

Foto: Policía de Santa Fe.

El escruche ocurrió este martes en calle Moreno entre Brown y Güemes.

Un operativo de la Policía de Santa Fe concluyó este martes con dos detenidos luego de un escruche en un edificio céntrico. Según fuentes oficiales, ambos fueron capturados porque un amigo de la víctima advirtió el robo a través de un llamado telefónico, de modo que los atraparon antes de que pudieran escapar con el botín.

El procedimiento se puso en marcha poco después de las 10.40 de la mañana y concluyó con los sospechosos bajo arresto en Moreno y Güemes. Agentes de la Brigada Motorizada comprobaron que una persona había sido maniatada adentro de la vivienda como parte del plan.

Tras la captura de los presuntos delincuentes, las fuerzas de seguridad provinciales recuperaron más de 450.000 pesos en efectivo. También secuestraron otros elementos de valor y distintas herramientas.

Un robo fallido cerca de la costanera central

La policía fue a inspeccionar el edificio luego de una llamada telefónica que daba cuenta de un robo en progreso. Los ladrones no llegaron a retirarse del lugar y finalmente se los llevaron esposados.

De acuerdo a uno de los primeros testimonios obtenidos por los investigadores, la víctima fue sorprendida por los maleantes adentro del departamento. En ese momento la redujeron y la inmovilizaron para tratar de escapar con sus pertenencias.

>> Leer más: Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Juan Pablo S. y Farid M. fueron detenidos alrededor de las 11 de la mañana en el interior dentro del edificio. Allí les secuestraron barretas, destornilladores, una llave inglesa y dos mochilas, además de algunas prendas de vestir.

En cuanto al botín, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que los sospechosos se habían llevado 463.100 pesos en efectivo, varias alhajas y una decena de perfumes. También recuperaron un binocular, una máquina de afeitar, dos reels y un par de cajas de pesca.

Noticias relacionadas
Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud.

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

El conductor de Uber Moto deberá enfrenta una causa por lesiones culposas

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

El pasajero de Uber Moto fue derivado al Hospital Eva Perón

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

El crimen de Natalia Giménez se confirmó el domingo 27 de septiembre durante un operativo policial en Grandoli al 3800.

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Las más leídas

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Lo último

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro a días del balotaje

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro a días del balotaje

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

El trabajador realizaba tareas de telecomunicaciones en una vivienda del centro de la ciudad cuando sufrió la caída fatal. Personal del Sies constató su muerte en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio
La Ciudad

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Las más leídas
Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Ovación
Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos
Ovación

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Policiales
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Policiales

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

La Ciudad
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó
Policiales

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados
La Ciudad

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná
Política

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo
Agro

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Policiales

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
La Región

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La final que se le viene a Newells en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta
Ovación

La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés
La Ciudad

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario
La Ciudad

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"