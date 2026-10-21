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Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Franco Marchetti se refirió al Mundial Juvenil de Florete, pero también habló de sus orígenes en la esgrima y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de octubre 2026 · 06:10hs
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Franco Marchetti compitió en esgrima en los Juegos Suramericanos 2026.

Franco Marchetti compitió en esgrima en los Juegos Suramericanos 2026.

Desde los seis años, entre máscaras y empuñaduras, Franco Marchetti fue moldeando un carácter refinado que hoy combina, con envidiable disciplina, con los rigores académicos de la Ingeniería Industrial. En él convivieron siempre la precisión del cálculo y la intuición del atleta.

La Copa del Mundo dejó, sin dudas, una marca, la que como una cicatriz será recordada siempre. “Fue una experiencia muy linda, muy buena y positiva, porque en definitiva es una copa del circuito mundial y suma puntos para el ranking. Fuimos con la idea de ganar en experiencia, quizás no tanto de buscar un resultado porque como no competimos en el circuito fue como una prueba aislada y evidentemente estamos en un buen nivel. Personalmente me tocó una fase de grupos con unos chicos que tiran en el circuito y están bien ranqueados, que conocía y sabía que podía tirar con ellos de igual a igual... igualmente tenía la incertidumbre de saber qué podía pasar. Fueron días muy intensos, con muchos combates”, confesó el propio Franco.

¿Fue desgastante?

Sí, física y mentalmente. En mi caso particular, me cuesta bastante desde el aspecto físico, más allá de que estamos muy bien entrenados. Pero a medida que pasa la competencia, lo voy sintiendo. En la Copa del Mundo hacía mucho calor y sentía que por la máscara no entraba aire, estaba muy agobiado. Y lo sentí en varios asaltos, pero sobre todo en la final, donde no daba más. Igualmente todo eso me sirvió de entrenamiento para el Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil de Esgrima 2026 en Medellín (N. de la R, torneo que se desarrolla del 19 al 24 de octubre), donde me voy a cruzar con los mismos de Sudamérica que estuvieron en el mundial y a otros que no fueron, pero que ya los conozco de haberme enfrentado antes.

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Franco Marchetti en los Juegos Suramericanos

Cambiándote de tema, ¿qué te parecieron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

A mí me gustaron muchísimo. Lo que fue compartir la Villa, el día a día, con tantos deportistas tan grosos que a muchos los miraba por la tele, fue algo que al principio no me entraba en la cabeza. Que se hayan hecho acá permitió que puedan ir a verme mi familia y mis amigos, y eso es un plus que no siempre se da. Competí en el club Provincial, que estaba lleno de gente, algo que en esgrima no se da, ya que en cada competencia la presencia del público es casi nula.

En tu caso, ¿Eso te condicionó o te estimuló?

A mi me gustó que haya gente, le dio otro marco, otro condimento, pero tengo que reconocer que me jugó en contra. No estaba nervioso, pero cuando subí a la pedana me sentí observado. Salvando las distancias, no quiero ni imaginarme cuando juega un futbolista con cuarenta mil personal en las tribunas.

El balance

¿Qué balance hacés de este año?

Si bien faltan todavía un par de torneos, creo que en lo que va del año crecí mucho. En febrero fuimos a entrenar a Europa, donde competimos en el Gran Prix de Turín, un torneo icónico, donde está en juego el Trofeo Inalpi (una copa emblemática en el circuito) que fue mi primer gran torneo de mayores donde, dentro de todo, me fue muy bien. Eso me sirvió para preparar el Panamericano Juvenil de esgrima a principios de marzo, un torneo en el que para ser sincero me podía haber ido mejor; y después, en mayores, logré clasificar a los Juegos Odesur, que fue un lindo premio a todo el trabajo del año.

¿Lo esperabas?

Quería entrar y hacer todo lo posible, pero nunca me imaginé que iba a formar parte del equipo, sobre todo por la gran cantidad de buenos esgrimistas que hay en florete. Era difícil, pero se fueron dando los resultados. En los torneos de ranking nacional pude ganar algunos, en otros quedé en el podio y así logré entrar. Previo a los Odesur, en junio, fuimos al Panamericano de mayores en Lima, que fue mi primer torneo integrando el equipo de mayores y por eso fue muy importante para mí.

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Fútbol y algo más

¿Cuándo nació este amor por el deporte?

No tengo recuerdos de cuando empecé. De chico jugaba al fútbol en GER, con un grupo de amigos que en su mayoría después se fue a probar a Adiur como para seguir en un nivel más competitivo. Soy bastante fanático del fútbol, hincha de Central, pero no podía con los dos deportes a la vez y lentamente fui dejando de jugar a la pelota. Fue algo que se dio de una manera muy natural. Tenía 13 años y no hubo algo que hiciera que me inclinara por la esgrima. Solamente había conseguido algunos buenos resultados, pero me gustaba.

¿Qué recordás de esos primeros años?

Me acuerdo mucho del 2017, cuando era preinfantil, sub 11 y empecé a participar de los ranking nacionales. Ahí no me iba muy bien, quería ganar y no se me daba. A esa edad lo único que quería era ganar... perdía y me sentía el peor del mundo, pero mi viejo me decía “tranquilo, ya se te va a dar” y tenía razón. Si bien varias veces estuve cerca, ese año no gané ningún torneo; pero en 2018 me empezó a ir un poquito mejor y desde entonces sigo creciendo.

Los sueños

¿Cuáles son tus sueños?

Mi mayor sueño es poder clasificar a unos Juegos Olímpicos. Algo más cercano sería poder ir el año que viene al Panamericano de mayores.

¿Qué tiempo le dedicas al deporte?

Entreno de lunes a sábados, en GER, por un lado la parte física y por otro, la técnica. Diariamente le dedico como mínimo tres horas. También estoy estudiando Ingeniería Industrial en la UNR y me tengo que acomodar bastante los horarios entre los entrenamientos y el cursado. Si bien estoy un poco retrasado con el estudio intento avanzar sin dejar de entrenar y competir. Mis padres son, básicamente, mis sponsors... me apoyan en todo, desde lo anímico hasta lo económico. Por eso se que la facultad y deporte son dos caminos, y en los dos tengo que ir avanzando.

A pesar de los triunfos y del brillo de los metales, Franco mantiene la lucidez intacta. Reconoce el vértigo de sentirse observado cuando la pedana se llena de público, pero comprende que esa mirada ajena es también el testimonio de un esfuerzo compartido. Hoy, mientras compite en el Sudamericano de Medellín y proyecta su horizonte hacia el sueño olímpico, demuestra que el trabajo constante, la razón y la pasión pueden conjugarse para transformar la incertidumbre en una conquista memorable.

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