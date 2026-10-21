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Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

El futbolista de 26 años fue operado este martes y quedó descartado para los próximos partidos del Canalla en el Torneo Clausura 2026

21 de octubre 2026 · 08:11hs
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El mediocampista de Central reemplazó a Vicente Pizarro y Franco Ibarra.

Leonardo Vincenti / La Capital

El mediocampista de Central reemplazó a Vicente Pizarro y Franco Ibarra.

Después de su segundo triunfo consecutivo, Central anunció este martes que Federico Navarro se sometió a una operación por una lesión en el tobillo. De esta manera, se confirmó el diagnóstico de manera oficial y al director técnico Jorge Almirón le seguirá faltando una pieza clave en la mitad de la cancha.

El club indicó que la intervención quirúrgica se llevó a cabo "de manera satisfactoria" en el Sanatorio Mapaci. El futbolista de 26 años no podrá disputar los próximos partidos del Torneo Clausura 2026, algo que complica los planes del entrenador canalla luego de una fecha en la que tampoco pudo contar con Franco Ibarra para armar la línea media.

Tanto Navarro como el exvolante de Argentinos Juniors habían quedado descartados para enfrentar a Atlético Tucumán de visitante el último sábado. Si bien ambos tenían problemas físicos, la situación del primer jugador resultó ser la más grave y requirió tratamiento en el quirófano para avanzar con la recuperación.

¿Qué lesión tiene Federico Navarro?

El departamento médico auriazul indicó que Navarro sufrió la rotura del ligamento interno del tobillo derecho. En casos que precisan cirugía, el proceso de rehabilitación demanda entre tres y seis meses hasta que el paciente está en condiciones de retomar su actividad.

El mediocampista oriundo de Frontera jugó por última vez el sábado 11 de octubre, cuando el Canalla goleó a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito. Ese día fue titular en una formación con un triple volante central, ya que Vicente Pizarro reapareció después de disputar una serie de amistosos con la selección de Chile.

>> Leer más: La reserva de Central dio vuelta un partido complicado y trepó a lo más alto de la tabla

El volante auriazul sólo pudo disputar el primer tiempo del partido. En el complemento lo reemplazó Giovanni Cantizano debido a las molestias que tenía.

Después del encuentro, Almirón apuntó que Navarro había sido infiltrado para que siguiera jugando. Sin embargo, el DT prefirió resguardarlo porque el equipo ya estaba ganando y tenía un hombre más por la expulsión de Álex Arce.

La ausencia del exmediocampista de Talleres no es un tema menor para el entrenador. Si bien ingresó como suplente en la mayoría de los encuentros, el futbolista había disputado 13 de los 15 partidos de Central desde el inicio del segundo semestre hasta el choque con la Lepra mendocina.

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