Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves llegará un temporal en la región, lo que abre un período de inestabilidad hasta el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de color amarillo para gran parte del país, incluida toda la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. La advertencia cubre la mañana y la tarde de este jueves 22 de octubre.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas", explican los expertos del SMN. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual", añaden.

En la escala de alertas, amarillo está vinculado al verbo "informate". Es decir, si bien se esperan fenómenos intensos, no se avanza a colores más complicados como el naranja o el rojo, que aluden a situaciones donde puede haber vidas en riesgo.

Cabe recordar que Rosario enfrenta un pronóstico de lluvia persistente. Del jueves hasta el domingo, se esperan chaparrones, lloviznas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y muchas nubes.

Este miércoles la temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 13. Durante toda la jornada estará mayormente nublado y hay probabilidades de algunos chaparrones al mediodía.

El jueves se pronostican tormentas fuertes para casi toda la jornada, acompañadas de una máxima de 23 grados y una mínima de 15.

Por su parte, el viernes habrá lloviznas durante la primera parte del día y chaparrones en la tarde y noche. El viento vendrá del sur y la temperatura máxima aumentará apenas un grado y la mínima se mantendrá como la jornada anterior.

El SMN pronostica un sábado con lloviznas y lluvias aisladas, una máxima de 21 y una mínima de 14 grados. Durante la tarde noche habrán fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Finalmente el domingo traerá lloviznas todo el día y una temperatura de 13 grados.