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Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período de marcada inestabilidad desde este miércoles hasta el domingo.

20 de octubre 2026 · 18:50hs
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Rosario vivirá varios días lluviosos.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rosario vivirá varios días lluviosos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Rosario vivirá cinco días sin sol y a pura lluvia. Habrá chaparrones, lloviznas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y muchas nubes.

Este miércoles la temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 13. Durante toda la jornada estará mayormente nublado y hay probabilidades de algunos chaparrones al mediodía.

El jueves se pronostican tormentas fuertes para casi toda la jornada, acompañadas de una máxima de 23 grados y una mínima de 15.

Por su parte, el viernes habrá lloviznas durante la primera parte del día y chaparrones en la tarde y noche. El viento vendrá del sur y la temperatura máxima aumentará apenas un grado y la mínima se mantendrá como la jornada anterior.

El SMN pronostica un sábado con lloviznas y lluvias aisladas, una máxima de 21 y una mínima de 14 grados. Durante la tarde noche habrán fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

>>Leer más: El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

Finalmente el domingo traerá lloviznas todo el día y una temperatura de 13 grados.

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