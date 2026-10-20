Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Rosario vivirá cinco días sin sol y a pura lluvia. Habrá chaparrones, lloviznas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y muchas nubes.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período de marcada inestabilidad desde este miércoles hasta el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Rosario vivirá cinco días sin sol y a pura lluvia. Habrá chaparrones, lloviznas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y muchas nubes.
Este miércoles la temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 13. Durante toda la jornada estará mayormente nublado y hay probabilidades de algunos chaparrones al mediodía.
El jueves se pronostican tormentas fuertes para casi toda la jornada, acompañadas de una máxima de 23 grados y una mínima de 15.
Por su parte, el viernes habrá lloviznas durante la primera parte del día y chaparrones en la tarde y noche. El viento vendrá del sur y la temperatura máxima aumentará apenas un grado y la mínima se mantendrá como la jornada anterior.
El SMN pronostica un sábado con lloviznas y lluvias aisladas, una máxima de 21 y una mínima de 14 grados. Durante la tarde noche habrán fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
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Finalmente el domingo traerá lloviznas todo el día y una temperatura de 13 grados.
La Cámara confirmó la prisión preventiva del exfuncionario y otros cuatro acusados por el desvío de $425 millones. Ríos Artacho atribuyó las maniobras a sus problemas con el juego, pero la Justicia sostuvo la hipótesis de una asociación ilícita que operó durante años.