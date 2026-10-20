Con más de 350 participantes Roldán vivió una jornada de concientización en el marco del Octubre Rosa

La actividad se desarrolló en el Paseo de las Ferias con una propuesta que combinó información, actividad física, música y participación comunitaria

La tarde contó con caminata, una clase abierta de zumba a cargo de Mónica Obregón y espectáculos de música en vivo y una feria de artesanos y emprendedores.

Con más de 350 personas inscriptas, música en vivo, una clase abierta de zumba y sorteos , la Municipalidad de Roldán y el Samco Hospital Rural Nº 61 "Dr. Manuel Escalante de Larrechea", impulsaron una actividad para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad se desarrolló el sábado 17 de octubre y fue una nueva jornada de “Octubre Rosa”, una iniciativa destinada a concientizar sobre la importancia de realizar controles anuales y estar alertas ante cualquiern indicio de la enfermedad.

La jornada tuvo lugar en el Paseo de las Ferias , ubicado en San Martín y Amenábar, y contó con más de 350 personas inscriptas, que se sumaron a una propuesta que combinó concientización, actividad física, música y participación comunitaria.

La tarde contó con una clase abierta de zumba a cargo de Mónica Obregón , conocida como Mony Zumba, además de espectáculos de música en vivo y una feria de artesanos y emprendedores . También se sortearon más de 40 premios entre los participantes. Las primeras 300 personas inscriptas que se acreditaron recibieron una remera conmemorativa.

La actividad contó con el acompañamiento de un móvil policial y de los Bomberos Voluntarios, que encabezaron la convocatoria, y con el apoyo del gobierno de Santa Fe y de la diputada provincial, Silvana Di Stefano.

Un símbolo para la concientización

Como parte de la jornada, se plantó un lapacho rosa en la plaza San Martín, ubicada frente al Hospital. El árbol quedó como símbolo de la campaña y como recordatorio permanente de la importancia de hablar sobre el cáncer de mama.

“Nos llena de orgullo ver a tantos vecinos acompañando una iniciativa que tiene un objetivo tan importante como cuidar la salud. Octubre Rosa nos invita a tomar conciencia, a hablar de prevención y a recordar que la detección temprana puede salvar vidas”, expresó el intendente Daniel Escalante.

“Cuando las instituciones trabajan juntas y la comunidad se compromete, podemos generar acciones que van más allá de una jornada", sumó Di Stefano.

Octubre rosa: Prevención y detección temprana

El cáncer de mama se produce cuando las células del tejido mamario crecen de manera descontrolada. Aunque puede afectar tanto a mujeres como a hombres, es mucho más frecuente en mujeres.

La detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de éxito de los tratamientos. En ese sentido, los controles médicos periódicos y los estudios indicados por los profesionales de la salud, como la mamografía, cumplen un papel clave.

La Municipalidad de Roldán agradece especialmente el acompañamiento de las empresas y comercios que colaboraron con la iniciativa: Ecotrash SRL, Avoledo Constructora, JMG, Granet Heladería, Banco Santa Fe, Super Oroño, Chipped Conect, Patio Alberdi y Royal Prestige.

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