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Con cupos completos, comenzaron los cursos de gasista matriculado en el departamento San Martín

Con el avance de los gasoductos de las rutas 20 y 34, ejecutados por el gobierno provincial, se abren nuevas perspectivas de trabajo vinculadas a las instalaciones domiciliarias

20 de octubre 2026 · 15:00hs
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La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el senador

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el senador, el Ministerio de Educación y los centros de capacitación laboral.

Con más de 100 inscriptos y una convocatoria que superó las expectativas iniciales, comenzaron en San Jorge los cursos de gasistas matriculados, una propuesta de formación impulsada por el senador Esteban Motta, con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia y los centros de capacitación laboral (Cecla). La apertura formal se realizó en el Cecla N°7 de San Jorge y la capacitación también tendrá instancias en Piamonte y Cañada Rosquín, con modalidad presencial y a distancia y certificación oficial.

“Esta obra que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro no solo mejora la calidad de vida de los vecinos y las posibilidades de desarrollo económico en las localidades que van a recibir el gas, sino que también representa una gran oportunidad laboral para quienes se desempeñan en este rubro. Esta capacitación brindará grandes oportunidades ante la inminente llegada del gas natural a tantas localidades del departamento”, destacó el senador Motta, quien promueve la iniciativa.

Gasoductos en el departamento San Martín

Con el avance de los gasoductos de las rutas 20 y 34, ejecutados por el gobierno provincial, se abren nuevas perspectivas de trabajo vinculadas a las instalaciones domiciliarias. Para realizar estas tareas es necesario contar con matrícula habilitante, por lo que la formación brinda herramientas concretas tanto a quienes ya trabajan en el sector como a quienes buscan aprender un oficio con posibilidades de inserción laboral. La demanda superó los cupos disponibles y ya se trabaja en la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de capacitación el próximo año.

Del inicio participaron la subsecretaria de Aprendizaje Continuo, Valentina Peresin; la directora provincial de Formación y Capacitación Laboral, Natalia Vicentini; el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino; Danisa Astegiano, de la Región de Educación; Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación; y el director del CECLA de San Jorge, Martín Pereyra, junto a representantes de las instituciones involucradas.

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el senador, el Ministerio de Educación y los centros de capacitación laboral, con el objetivo de preparar trabajadores para las oportunidades que traerá la expansión del gas natural en el departamento San Martín.

>>Leer más: Departamento San Martín: Pullaro entregó viviendas e inauguró una rotonda sobre dos rutas provinciales

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