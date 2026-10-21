Timbúes homenajeará a su fundador, José María Cullen, a 150 años de su fallecimiento Este 21 de octubre, desde las 16.30, se desarrollará una agenda de actividades conmemorativas que incluirán recorridos por la localidad y un conversatorio, entre otras 21 de octubre 2026 · 09:00hs

El homenaje incluirá un recorrido por el circuito histórico de la localidad.

La localidad de Timbúes llevará adelante una serie de actividades en homenaje a José María Cullen, fundador de la localidad, al cumplirse 150 años de su fallecimiento. La propuesta incluirá un recorrido por el circuito histórico del casco urbano, una charla a cargo del historiador Alejandro Damianovich y exposiciones educativas, con el objetivo de recordar y poner en valor su legado y su importancia en la historia local.

Recorrido por Timbúes El miércoles 21 de octubre, desde las 16.30, se desarrollará una agenda que comenzará con la recepción de autoridades en el edificio comunal. Luego, a las 17.30, se realizará un recorrido por el circuito histórico, guiado por Javier Tijera. La jornada continuará a las 19 en el Centro Cultural Comunal con la charla-conversatorio “José María Cullen. Entre la continuidad y el cambio. Su obra colonizadora”, a cargo del profesor y doctor en Historia Alejandro Damianovich.

Por otra parte, el viernes 23 de octubre, a partir de las 10, el Centro Cultural Comunal será escenario de la exposición “José María Cullen. La mirada que definió nuestra historia”, que reunirá trabajos realizados por niños del Jardín Maternal Comunal y alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y de formación para adultos. Las actividades son libres y gratuitas, y buscan promover la participación de la comunidad educativa y fortalecer la memoria histórica de Timbúes.