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El gobierno defendió el presupuesto para las universidades y exigió "gestión responsable y transparente"

La reunión de la Comisión de Presupuesto del Congreso tuvo este martes fuertes cruces entre el oficialismo y el peronismo por las partidas para educación

20 de octubre 2026 · 19:04hs
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El secretario de Educación

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el presupuesto del gobierno para las universidades.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió en la Cámara de Diputados el presupuesto para las universidades y pidió que tengan una gestión "responsable y con transparencia", en una tensa reunión donde hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Torrendel defendió, junto al subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, la política educativa y para las casas de altos estudios, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch. La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que existe con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de financiamiento universitario (aprobada por el Congreso) y que se destinen 11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos.

A lo largo de la reunión no faltaron los insultos y fuertes escenas de tensión entre los diputados Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza). El incidente se produjo cuando estaba terminando de hablar el diputado socialista Esteban Paulón.

Otra contrapunto sucedió cuando el macrista Alejandro Finocchiaro, quien defendía la política universitaria, afirmó: "Acá hay un diputado que me llamó mentiroso y para mí ‘mentiroso’ es un insulto muy grave. Y el diputado que me llamó mentiroso en ese momento se hace el sonso. Y yo le voy a decir una cosa... En el barrio en el que yo me crié, a los sonsos como usted, diputado, se les da un chirlo".

El aludido fue Paulón, quien gritó "diga que fui yo" y, en ese contexto, Finocchiaro agregó: "Diputado, estoy hablando de un chirlo. A ver, usted se merece un chirlo porque es un sonso".

>> Leer más: Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Los argumentos del gobierno

El clima de la comisión comenzó a tensionarse luego de la exposición de Alejandro Álvarez, quien criticó a los legisladores y destacó que la justicia aceptó la apelación planteada por el gobierno con lo cual "está a derecho".

"Yo quiero destacar algo: que el gobierno siempre ha estado derecho y los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, ¿no? Y hay muchos dirigentes opositores que tienen la denuncia fácil. Todavía no ha habido ninguna denuncia sobre nuestro incumplimiento respecto a esta ley. Yo los estoy esperando; no tengo ninguna notificación, señor Paulón, de la vigencia de esta ley", disparó.

En esa línea, Álvarez subió el desafío a los opositores y dijo: "Los voy a escuchar todas las horas que quieran, a insultarme y agraviarme en este lugar, no tenemos ningún problema, porque prefiero eso antes que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios". "El peor ejemplo es ver a un diputado de nuestra república tomar un edificio o llamar a la plaza de insurrección", afirmó.

El secretario de Educación

El secretario de Educación dijo que los recursos que se destinan a las universidades son el 3,88 % de los recursos generales en 2027, "mientras que en 2025 fue del 3,52 %".

El secretario de Educación señaló que "dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que lo ganaron" y que el costo fiscal consolidado por cada profesional graduado se estima aproximadamente en 80 millones de pesos.

“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparente”, agregó. En ese sentido, Torrondell dijo que "el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad" y que "son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer".

El debate

En la apertura de la reunión, el diputado Itaí Hagman solicitó al presidente de la comisión, Benegas Lynch, que convoque a los representantes del CIN, a los gremios docentes, no docentes y a los estudiantes para exponer en el debate parlamentario del Presupuesto 2027.

"Ante el grave incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente, la voz de la comunidad universitaria no puede estar ausente", dijo el legislador.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo: "Este presupuesto lo que hace es tratar de sostener un dibujo, que claramente está ocultando un recorte, un ajuste y una subejecución de muchísimas partidas de 2026, queriéndonos vender aquí en la Cámara de Diputados una promesa camino al 2027 que resulta imposible de creer cuando uno observa los números de algunos de esos programas".

“No solo imposible de creer por los datos, sino porque también hay que tener en cuenta lo que han hecho durante estos años de gestión de manera sistemática”, siguió.

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