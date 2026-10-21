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Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero mediante Whatsapp

Brandon Escobar cumplirá una condena total de 9 años de prisión luego de aceptar en un procedimiento abreviado delitos cometidos desde el encierro

21 de octubre 2026 · 12:42hs
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Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero mediante Whatsapp.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero mediante Whatsapp.

Un recluso de la cárcel de Coronda fue condenado a cinco años de prisión en un juicio abreviado por extorsiones, pena que se unificó con otra anterior y quedó establecida en nueve años de cárcel efectiva. La acusación sostiene que, mientras estaba alojado en el penal de Coronda, amenazó a dos personas con atacar sus viviendas, una de las cuales recibió disparos, y luego exigió dinero para frenar las intimidaciones.

La resolución fue homologada el martes por el juez de Primera Instancia Agustín Valdez Tietjen, tras el acuerdo presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa. Escobar fue condenado por amenazas simples, extorsión consumada y extorsión en grado de tentativa, todos los hechos en calidad de autor, además de abuso de arma en calidad de instigador.

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La investigación estuvo a cargo del fiscal Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Según la acusación, las maniobras comenzaron el 7 de junio de este año y continuaron al día siguiente, cuando el condenado habría utilizado mensajes de WhatsApp e Instagram para intimidar a las víctimas y reclamarles dinero.

Extorsiones y violencia

El primer episodio ocurrió el 7 de junio, antes de las 22, cuando Escobar, desde su lugar de alojamiento en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Coronda, envió a dos personas fotografías de sus viviendas a través de WhatsApp e Instagram. Junto con las imágenes, les advirtió que mandaría a efectuar disparos contra esos domicilios.

Alrededor de las 22 de ese mismo día, personas que no fueron identificadas y se desplazaban en una motocicleta efectuaron al menos dos disparos contra una de las viviendas señaladas. Para la Fiscalía, el ataque se inscribió en las amenazas que Escobar había enviado previamente desde la cárcel.

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Al día siguiente, el 8 de junio, el acusado volvió a comunicarse por WhatsApp con una de las víctimas. En esa oportunidad, según la imputación, le exigió el pago de 500.000 pesos para que cesaran los hechos intimidatorios.

Transferencias de dinero

Ante el reclamo, la víctima ofreció una suma de dinero. Sin embargo, Escobar le manifestó que no volvería a ocurrirle nada a ella, aunque advirtió que los problemas podían continuar contra un familiar. Por ese motivo, le exigió otros 200.000 pesos para poner fin al conflicto y le proporcionó un alias para concretar el pago.

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La víctima finalmente transfirió 200.000 pesos a una cuenta de billetera virtual a nombre del propio Escobar. De acuerdo con la investigación, esa operación constituyó la extorsión consumada por la que fue condenado.

Pero el reclamo no terminó con esa transferencia. Ese mismo día, alrededor de las 15.30, Escobar volvió a exigirle dinero mediante mensajes de WhatsApp y sumó un nuevo pedido: la motocicleta de su hermano junto con la documentación correspondiente. Esta vez, la víctima no accedió a la exigencia, por lo que el hecho fue encuadrado como extorsión en grado de tentativa.

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