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Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Este jueves habrá una exhibición gratuita de los vehículos del RUS Med Team, con la participación de Josito Di Palma. La actividad será la antesala del regreso del TC al autódromo rosarino después de siete años.

20 de octubre 2026 · 14:21hs
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Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

La pista del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas tendrá este jueves un uso poco habitual. En lugar de aviones, recibirá a los autos del Turismo Carretera, que protagonizarán una exhibición especial como parte de las actividades previas al regreso de la categoría al autódromo Juan Manuel Fangio. La propuesta será abierta al público, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación del reconocido piloto Josito Di Palma.

La actividad comenzará a las 17 de este jueves y tendrá como protagonistas a los vehículos del equipo RUS Med Team, que ingresarán a la plataforma y a la pista de la estación aérea. La iniciativa busca acercar el automovilismo a los vecinos de Rosario y la región.

La exhibición se realizará apenas dos días antes de que el Turismo Carretera vuelva a competir en Rosario, después de siete años de ausencia. La elección del aeropuerto como escenario es posible porque entre las 15 y las 20 no hay vuelos regulares programados en la estación aérea, una ventana de cinco horas que permite desarrollar la actividad sin afectar las operaciones comerciales habituales.

La competencia se disputará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el autódromo Juan Manuel Fangio, donde se correrá la 13ª fecha del campeonato y la tercera de la Copa de Oro.

Cómo será la exhibición del Turismo Carretera en el aeropuerto de Rosario

El cronograma comenzará este jueves, a las 17, cuando el primer auto del RUS Med Team llegue a la plataforma del aeropuerto. Media hora después, a las 17.30, se producirá uno de los momentos centrales de la jornada: el ingreso a pista de un segundo vehículo, conducido por Josito Di Palma.

A las 18 está prevista una conferencia de prensa con autoridades provinciales, pilotos e integrantes del equipo. También habrá sorteos y sorpresas para quienes se acerquen a participar de la actividad.

La propuesta permitirá que los aficionados puedan observar de cerca los autos de competición, fotografiarse junto a ellos y compartir un encuentro con los pilotos. No será necesario pagar entrada, ya que la actividad estará abierta a toda la comunidad.

El presidente del directorio del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, explicó que la iniciativa forma parte de una política provincial destinada a ampliar los usos de la estación aérea y convertirla en un espacio de encuentro para la región.

"Siguiendo lo que nos marcan el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, queremos que el aeropuerto sea mucho más que un lugar para tomarse un avión. Buscamos que sea un punto de encuentro, un espacio público con vida propia donde la gente de toda la región pueda venir a pasar un buen momento y disfrutar de experiencias de primer nivel, en este caso con una categoría que despierta tanta pasión como el TC", sostuvo.

Drovetta también destacó la posibilidad de aprovechar la infraestructura aeroportuaria para una actividad que habitualmente se desarrolla en los autódromos.

"Poder traer los autos del Turismo Carretera a la pista del aeropuerto y abrirlo a todos los vecinos es una forma concreta de conectar la infraestructura con la comunidad. La idea es que la gente venga, se saque una foto con los autos, charle con los pilotos y viva de cerca el automovilismo en un entorno distinto", señaló.

El Turismo Carretera vuelve a Rosario después de siete años

La exhibición en el aeropuerto servirá como antesala de un fin de semana especialmente esperado por los aficionados al automovilismo. El Turismo Carretera regresará al autódromo municipal Juan Manuel Fangio por primera vez desde 2019, cuando se disputó la última competencia de la categoría en la ciudad.

La fecha del 24 y 25 de octubre tendrá una importancia particular dentro del calendario, ya que corresponderá a la 13ª presentación del campeonato 2026 y la tercera de la Copa de Oro, la instancia en la que se define el título.

El vicepresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Gastón Mazzacane, destacó la importancia que tiene Rosario para la categoría y valoró las gestiones que permitieron recuperar una plaza que llevaba siete temporadas fuera del calendario.

"Rosario es una plaza muy importante para el Turismo Carretera", afirmó el ex piloto de Fórmula 1 y TC.

Mazzacane remarcó especialmente la ubicación geográfica de la ciudad y su capacidad de convocatoria. "Esta ciudad está cerca de todo. Para nosotros es importante tener esta plaza. Estamos hablando de un punto neurálgico muy importante dentro del deporte motor", sostuvo.

El dirigente recordó que la última visita del TC se produjo en 2019 y explicó que, pese a la ausencia de competencias durante los años siguientes, continuaron las tareas para recuperar la fecha.

"Vinimos con el Turismo Carretera en el 2019 y luego, por cuestiones de calendario, no pudimos continuar. Pero en este lapso siempre se trabajó en el trazado y en poder traer de nuevo la categoría. Y eso es muy importante porque Rosario es una sede muy importante", manifestó.

También resaltó el papel de las autoridades municipales y del autódromo en las gestiones para concretar el regreso.

"Las autoridades, tanto de la Intendencia como del autódromo, hicieron mucho para tener esta fecha del TC. Y eso es buenísimo porque es lo que todos los espectadores de la región estaban esperando", aseguró.

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