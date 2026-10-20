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Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Una especialista explicó de qué se trata este fenómeno singular y cuál es la diferencia con el arcoiris que se forma en el cielo posterior a la lluvia

20 de octubre 2026 · 16:42hs
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El fenómeno óptico devolvió una postal atractiva en el cielo de Rosario durante el mediodía.

Virginia Benedetto / La Capital

El fenómeno óptico devolvió una postal atractiva en el cielo de Rosario durante el mediodía.

Las nubes cirrus, que suelen encontrarse a gran altura, generaron un espectáculo singular durante este martes al mediodía al formar un efecto multicolor en el cielo. Se trató de un fenómeno óptico conocido como "arcoiris de fuego" o "arcoiris circunhorizontal". Sin embargo, especialistas aclararon cuál es la diferencia entre el fenómeno que sucede posterior a la lluvia y éste, a cielo prácticamente diáfano.

Ocurre que la luz solar atraviesa los cristales de hielo hexagonales suspendidos entre estas nubes de gran altura, que hacen las veces de prismas y devuelven de forma especular esa gama de colores.

Arcoiris de fuego: un fenómeno óptico

"La atmósfera puede darnos fenómenos visuales que son muy sorprendentes y que combinan luz solar, nubes y las condiciones físicas en el cielo para que sea un espectáculo muy agradable a la vista", precisó la observadora meteoróloga Vanesa Balchunas en declaraciones a La Capital.

Un martes cualquiera en Rosario, pero con un detalle muy inusual en el cielo.

Un martes cualquiera en Rosario, pero con un detalle muy inusual en el cielo.

En ese sentido, contó que esa franja de colores brillantes que aparecen sobre una formación nubosa se la conoce como "arco circunhorizontal" o "arcoiris de fuego".

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"Generalmente, tiene una diferencia con el arcoiris tradicional, que se forma por la luz solar y las gotas de agua. En este caso, ocurre cuando los rayos del sol atraviesan el cristal de hielo, que es hexagonal y que está presente en nubes altas que tenemos ahora, que son nubes cirrus", explicó. Y precisó que este fenómeno debe reunir varias condiciones para poder ser visible.

Cómo se forma el arcoiris de fuego

"El sol debe estar en el punto más alto, de modo que eso ocurre generalmente cerca del mediodía o apenas pasado el mediodía; tienen que estar estas nubes altas con cristales de hielo, que son previas a situaciones de tormenta", precisó Balchunas.

El fenómeno óptico devolvió una postal atractiva en el cielo de Rosario durante el mediodía.

El fenómeno óptico devolvió una postal atractiva en el cielo de Rosario durante el mediodía.

En ese contexto, agregó que estas nubes aparecen previo a la tormenta o de un fenómeno meteorológico, aunque no es tan sencillo de apreciar porque no se ve desde todos los lugares, tal cual como ocurre con el arcoiris que se forma con la lluvia tras la salida de sol.

Sin embargo, aclaró que en este caso nada tiene que ver con altas temperaturas ni con nubes iridiscentes. "En este caso son cristales de hielo que otorgan esos tonos anaranjados, rojizos y amarillentos, pero no tiene nada que ver con las temperaturas elevadas ni tampoco tiene que confundirse con las nubes iridiscentes, es decir, las nubes iridiscentes tienen que ver con otra interferencia de la luz que no es este el caso", apuntó.

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Asimismo, sostuvo que no hay relación con un fenómeno de tiempo, sino que simplemente está relacionado con este tipo de nubes que aparecen en determinados momentos y generan este espectáculo visual.

Un arcoiris distinto en el cielo de Rosario sorprendió durante el mediodía del martes.

Un arcoiris distinto en el cielo de Rosario sorprendió durante el mediodía del martes.

No obstante, lo que sí está claro es que estas nubes altas pueden aparecer previo a un fenómeno climático de lluvias o tormentas como está previsto desde el atardecer del jueves, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la semana.

Lluvias a la vuelta de la esquina

"Entre el jueves y el domingo tendremos tormentas en toda la región", anticipó Balchunas, pese a que aún el SMN no activó ningún sistema de alerta.

Eso no descarta la posibilidad de chaparrones entre la tarde y noche del jueves, el viernes y algo más aislado el fin de semana como consecuencia de un frente y de algunas tormentas locales que se pueden activar.

La meteoróloga repasó que todo el noroeste del país está con alerta en este momento, al igual que la zona de Cuyo y y a partir de mañana el noreste, que incluye la zona de Misiones y Corrientes.

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