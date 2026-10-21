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Llega a Rosario Shippear 3.0, una nueva edición del hackatón de inteligencia artificial

El sábado 24 de octubre, Tecnoteca Rosario será sede de una jornada para experimentar, crear y desarrollar proyectos con inteligencia artificial

21 de octubre 2026 · 14:53hs
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Llega a Rosario Shippear 3.0

Llega a Rosario Shippear 3.0, una nueva edición del hackatón de inteligencia artificial
Llega a Rosario Shippear 3.0, una nueva edición del hackatón de inteligencia artificial

Llega a Rosario Shippear 3.0, una nueva edición del hackatón de inteligencia artificial

El próximo sábado 24 de octubre llega a Rosario Shippear 3.0, la tercera edición de la hackatón de inteligencia artificial más grande de la Rosario Tech Week. El evento propone una jornada de experimentación, aprendizaje y creación en torno a nuevas herramientas y tecnologías, con el objetivo de transformar ideas en proyectos concretos.

La cita será de 9 a 18 h en Tecnoteca Rosario (Galpón 13, Avenida Presidente Arturo Illia 774), con entrada libre y gratuita. El evento cuenta con 500 cupos y ya tiene más de 300 personas inscriptas, las personas interesadas pueden reservar su lugar a través del enlace oficial.

Shippear 3.0, la hackatón más grande de la Rosario Tech Week

"Una idea. Un día. Muchas posibilidades", ese es el lema de Shippear 3.0. La propuesta consiste en una jornada intensiva en la que los participantes podrán experimentar con herramientas de inteligencia artificial, desarrollar ideas y compartir con personas que tienen intereses en tecnología e innovación.

No es necesario saber programar ni contar con un proyecto previo o un equipo conformado: el foco está puesto en aprender haciendo, probar nuevas posibilidades y compartir conocimientos.

Además de impulsar la experimentación con inteligencia artificial, Shippear busca fortalecer el ecosistema tecnológico local y posicionar a Rosario como un punto de encuentro para la comunidad tech, promoviendo que personas de distintos lugares se acerquen a la ciudad para participar de estas experiencias. En ese sentido, durante el encuentro también habrá mentores y referentes del sector, entre ellos profesionales vinculados a Vercel.

Esta tercera edición se realizará en el marco de la Rosario Tech Week, como parte de la agenda de actividades vinculadas con la tecnología y la innovación en la ciudad. El evento cuenta con el acompañamiento de La Virginia, Avalian y fyo, empresas que participan como sponsors de esta edición.

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