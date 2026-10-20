Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Tiene 36 años y ahora enfrentará una causa judicial por lesiones que sufrió su cliente al derrapar por una loma de burro

El motociclista de aplicación Uber que dejó abandonado a un cliente tras derrapar en una calle de la zona norte de Rosario recuperó la libertad en las últimas horas por disposición del fiscal interviniente, pero enfrentará una causa judicial por lesiones culposas

Gerardo J., de 36 años, fue detenido por la policía poco después de protagonizar un siniestro vial en Héctor Quagliario al 3800, muy cerca de la autopista a Santa Fe.

Según las actuaciones policiales, el hombre es un chofer de Uber Moto y anoche sufrió un percance en la calle cuando transportaba a un usuario.

Según los datos recabados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el motociclista habría perdido el control del vehículo al no advertir la presencia de una loma de burro en la zona y a travesarla a alta velocidad. Eso hizo que la moto derrapara.

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El usuario de Uber sufrió fractura de clavícula y fue derivado al Hospital Eva Perón, mientras que el conductor se fue del lugar sin brindar ayuda a la otra persona. Posteriormente, y con los datos registrados en la aplicación, la policía aprehendió al motociclista.

Conductor de Uber ante la Justicia

Desde el MPA indicaron que "se lo identificó, se le formó causa por lesiones culposas y luego se le otorgó la libertad. Se está a la espera de los informes médicos, de forma preliminar presentaría un traumatismo de hombro derecho. Se solicitaron las pericias de rigor".

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El caso por el momento seguirá bajo atención de la Unidad de Flagrancia del MPA.