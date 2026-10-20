Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

El secretario general de la CTA de los Trabajadores presentó en Rosario la lista de candidatos para la conducción de la central. Señaló que conflictividad social va a crecer y aseguró que “el gobierno le teme a la enorme movilización por el Papa”.

En La Toma, Hugo Yasky encabezó la presentación de la lista 10 para la conducción de la CTA de los Trabajadores.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que el programa económico del gobierno “va camino al fracaso” y aseguró que el movimiento obrero y las organizaciones sociales tendrán “un papel importante en el último cuarto de este período nefasto”. Con la conflictividad social en aumento, el dirigente señaló que la administración de Milei “le tiene miedo a la movilización popular que coincidirá con la llegada del Papa a la Argentina”.

Yasky estuvo en Rosario para participar de la presentación, en el centro cultural La Toma, de la lista 10, de candidatos a la conducción de la central obrera en las elecciones de noviembre próximo. El histórico referente dejará paso al dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) Roberto Baradel. A nivel local, va por la reelección el actual secretario general, Paulo Juncos.

En un acto que contó con la presencia de militantes y de numerosos dirigentes de distintos gremios y centrales, el líder de la CTA-T destacó la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero. “Este año y el próximo van a ser de mucha conflictividad social”, dijo.

Yasky lamentó que dentro del movimiento sindical no se haya logrado homogeneizar de entrada una estrategia común de disputa con el gobierno de Javier Milei. “Algunos pensaron que apostando al diálogo se podía lograr algo pero con este gobierno el diálogo no es posible”, señaló.

Por eso consideró que “el movimiento sindical tiene de aquí en más la tarea de asumir de frente y de manera inmediata el reclamo, movilizando y expresando masivamente el malestar”. Recordó que “las pocas veces que el gobierno cedió fue porque hubo movilización popular en las calles”. Puso como ejemplo el rechazo a las modificaciones que impulsó el oficialismo a la ley de tierras y la incorporación en el temario parlamentario de la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento. “Si el pueblo no hubiese estado en la calle, no se habrían incorporado esos dos temas jamás”, subrayó.

La contrapartida a esta movilización es una escalada en la represiva que, en pocos días, pasó de los gases y palos en la marcha federal universitaria a la detención de los metrodelegados del subte porteño, liderados luego de una medida de fuerza. “Dijeron que reprimían porque se estaba bloqueando el servicio, cuando por el contrario habían liberado los molinetes”, aclaró y destacó la solidaridad de los sectores gremiales.

El paro y el Papa

El secretario general de la central obrera consideró la necesidad de avanzar hacia un nuevo paro general. Pero antes, señaló, “va a haber una movilización enorme y conmocionante que el gobierno va a sentir si el Papa llega a venir al país”.

“Se prevén multitudes marchando en las calles, expresando el dolor pero también la necesidad de un cambio, el gobierno tiene miedo de la sintonía que este pueblo que pide justicia social tendrá con un Papa que habla de justicia social”, desafió.

Y señaló que “cuando la gente se endeuda para comprar alimentos o pagar tarifas, y cuando los jubilados tienen que recurrir a sus familiares para poder comer, al sindicalismo le corresponde hacerse cargo de ese dolor y de esa demanda”.

La crueldad presidencial

Párrafo aparte tuvo con las nuevas expresiones de Javier Milei ironizando sobre las dificultades de la población para llegar a fin de mes con sus ingresos. “Estamos ante alguien que se regodea, que goza con la crueldad y que además le refriega en la cara a la gente humilde que no llega a fin de mes, como si en este país ser pobre fuera una condición indigna”, disparó, antes de señalar que “este programa económico se encamina a un fracaso”.

“Se aferran a Vaca Muerta como si fueran los artífices de ese desarrollo, que empezó con la decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar YPF y se potenció con la decisión de tender el gasoducto durante el gobierno de Alberto Fernández, con recursos que salieron del impuesto a la riqueza”.

El ajuste

Durante el acto, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, advirtió que “el ajuste en el presupuesto educativo nacional que se discutirá próximamente es brutal”. Destacó a los 121 votos de la oposición que la semana pasada intentaron rechazar el decreto 70/23 de Javier Milei y repudió a “los sectores políticos que posibilitan y le dan consenso a las peores políticas” del gobierno.

Paulo Juncos, secretario general de la CTA-T Regional Rosario, destacó la importancia de construir la unidad del movimiento obrero. “No hay otra forma de enfrentar a este enemigo tan poderoso”.

Carlos Ghioldi, titular de La Toma, lo precedió en la palabra y denunció un nuevo intento de activar las causas judiciales que buscan el desalojo de ese histórico espacio de encuentro de las organizaciones populares.