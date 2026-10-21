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Google conoce todos tus movimientos digitales: cómo limpiar tu historial para proteger tu información

El motor de búsqueda accede a la información y secretos digitales de los usuarios como sus recorridos, fotos, videos, búsquedas y dispositivos conectados. Pero existen modos de cuidar la información

21 de octubre 2026 · 14:53hs
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Google recopila datos de los usuarios constantemente

Google recopila datos de los usuarios constantemente

Aunque los usuarios no se den cuenta, la mayoría de los movimientos que realizan en sus dispositivos llegan a Google con facilidad. A partir de las búsquedas realizadas, los lugares visitados, los videos consumidos y las aplicación utilizadas, Google recopila una gran cantidad de información personal de cada usuario. Pero aunque todos estos datos se conserven en distintos apartados, existen modos y herramientas para consultarlos y administrar o eliminar la parte de la actividad registrada que se desee.

Según las opciones de seguridad que tenga activadas cada usuario, Google puede almacenar los recorridos realizados en Google Maps, información pertinente a las fotos guardadas, datos sobre las últimas búsquedas y hasta detalles de los dispositivos en los que se ha abierto la sesión.

A la hora de administrar esta información, cabe aclarar que eliminar un registro no garantiza que toda la información relacionada a esa actividad desaparezca por completo. Es por esto que vale la pena revisar las herramientas de la cuenta para saber qué permite administrar cada una.

>>Leer más: Cómo liberar espacio en Gmail, Google Drive y Fotos para no tener que comprar gigas

“Mi actividad”: el primer apartado para revisar

Esta sección es uno de los principales puntos de partida para revisar la actividad registrada por Google. Aquí se puede ver una lista cronológica de la mayoría de las interacciones realizadas por el usuario. Pueden aparecer datos de las páginas visitadas, las búsquedas en el motor, videos reproducidos en Youtube, etc. También se suele brindar información sobre la fecha, horario y dispositivo en que se realizó la acción.

Además de ver la línea cronológica, los usuarios pueden buscar por palabras claves y aplicar filtros para localizar fácilmente actividades específicas que ya se sepa que se desean borrar.

Para eliminar registros, es posible borrar elementos de forma individual, así como seleccionar determinados períodos y borrar toda la actividad ocurrida durante ese lapso de tiempo. Asimismo, Google ofrece la posibilidad de la eliminación automática. Esta herramienta permite al usuario configurar la eliminación automática de determinada información después de 3, 18 o 36 meses, para no llenar el historial.

Vale la pena comprender que toda esta información Google la utiliza para personalizar servicios y recomendaciones. Es por esto que, al eliminar información, puede que estos servicios se vean modificados.

Google Maps: consultar el registro de búsquedas y lugares transcurridos

En Google Maps conviene revisar el apartado “Tu cronología”, ya que muestra los lugares visitados, las rutas transitadas y los movimientos del usuario que recopila con los datos de ubicación.

Aquí se pueden consultar días específicos y chequear los recorridos realizados en cada fecha. También se pueden eliminar visitas o corregir información, eliminar días enteros, períodos determinados o el total de la cronología disponible.

Aquí también se puede configurar la eliminación automática de los datos después de 3, 18 o 36 meses. Pero vale aclarar que si el usuario mantiene activada la opción “Actividad en la Web” y en “Aplicaciones”, pueden conservarse determinados registros de ubicación relacionados con el uso de otros servicios. Por lo que, al menos que se modifiquen estos también, no se dejarán de recopilar todos los datos vinculados a la ubicación.

>>Leer más: Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Google Fotos: las imágenes pueden revelar información

Las imágenes guardadas en el teléfono pueden contener más información de la que parece. Por ejemplo, Google Fotos muestra ubicaciones vinculadas a las imágenes que guarda a partir de la cámara del teléfono o las estimaciones de la app.

Por un lado, se encuentra la ubicación incorporada originalmente por la cámara, que toma la ubicación en la que se tomó la foto, pero por otra está la información calculada por el servicio a partir de puntos de referencia disponibles en la foto o en relación a otras.

En cuanto a las ubicaciones estimadas calculadas por la app, Google ofrece opciones para modificar o eliminar la función. Sin embargo, las opciones son diferentes para la información de ubicación registrada de forma automática al tomar la foto.

Antes de compartir imágenes conviene revisar el apartado de “Privacidad”. Cuando se envían fotografías o enlaces, es posible controlar si se incluyen determinados datos de ubicación.

Revisión de los dispositivo con acceso a la cuenta

Los datos de la cuenta se crean con la información que recopila Google en cada dispositivo en que se encuentra abierta la cuenta, por lo que chequear en qué dispositivos se mantiene activa la sesión es un paso fundamental para garantizar la seguridad de la cuenta y su información.

Para revisar esta información se debe ingresar en la sección de seguridad de la cuenta de Google y buscar el apartado “Tus dispositivos”. Aquí se muestran los teléfonos, computadoras y equipos en los que la sesión está activa actualmente o estuvo activa en algún momento. También se puede seleccionar un dispositivo en particular para obtener más información acerca de la actividad de esa sesión, así como se puede cerrar el acceso si así se desea.

Si en esta revisión se detecta actividad desconocida o dispositivos antiguos o compartidos en los que no se desea mantener activa la cuenta, es recomendable cerrar las sesiones y revisar la seguridad de la cuenta, así como cambiar la contraseña cuando sea necesario.

>>Leer más: Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

Controlar los permisos de aplicaciones a terceros

Otra de las medidas útiles es revisar qué aplicaciones y servicios externos tienen acceso a la cuenta de Google. Esta herramienta permite identificar las conexiones autorizadas y los permisos concedidos para acceder a determinados datos o funciones.

Aquí pueden aparecer aplicaciones en las que el usuario inició sesión mediante la opción “Iniciar sesión con Google”, así como servicios a los que autorizó el acceso a información específica.

En la configuración de la cuenta es posible consultar esos permisos y retirar los que ya no sean necesarios. Esta medida permite eliminar el acceso a partir del momento pero no significa que el servicio externo haya eliminado los datos que obtuvo anteriormente. Para eliminar esa información se debe ingresar en la app correspondiente y solicitarlo desde allí.

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