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Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Este miércoles, el municipio trabajó en 37 sumideros en barrio Latinoamérica, en el sur de la ciudad

21 de octubre 2026 · 12:05hs
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Tareas de limpieza de sumidores ante posibles complicaciones por el fenómeno de El Niño

Foto: Municipalidad de Rosario

Tareas de limpieza de sumidores ante posibles complicaciones por el fenómeno de El Niño

"Si cuidamos la higiene, no deberíamos tener inconvenientes en la ciudad", afirmó hoy el intendente Pablo Javkin, durante el operativo de saneamiento y limpieza de sumideros que se realizó esta mañana en barrio Latinoamérica, en Ovidio Lagos y Rueda, como medida de prevención ante la posible intensificación del fenómeno climático de El Niño.

El operativo, en el que también se presentaron los nuevos camiones de recolección de residuos, se realizó poco después de que se conociera la noticia de que gran parte de la zona sur de la provincia se encuentra bajo alerta amarillo por fuertes tormentas. Además, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nación también indica que habrá varios días con intensas precipitaciones y tiempo muy inestable.

El intendente Pablo Javkin estuvo presente en la zona de Ovidio Lagos y Rueda, donde brindó una conferencia de prensa. "Estamos haciendo cinco operativos de limpieza en distintos barrios siempre frente el fenómeno de El Niño. En esta etapa estamos concentrados sobre el arbolado y en la limpieza en este barrio de 35 sumideros", destacó.

Preservar residuos en los contenedores

Javkin también dijo que en estas tareas se sumarán "siete camiones recolectores de residuos que están equipados para tareas complementarias. Con los recolectores de residuos tenemos un trabajo en común: que la gente respete los horarios para depositar los residuos para que no queden en los alrededores de los contenedores. Esa basura que queda afuera es la que obstruye los sumideros".

>> Leer más: Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

"Para mañana tenemos un alerta amarillo por fuertes lluvias, y vamos a tener más días con precipitaciones. Hoy estamos limpiando los sumideros, pero si mañana quedan botellas en las bocas de los mismos eso va a demorar el escurrimiento del agua. Tenemos un camión con un des obstructor con hidrojet que permitirá resolver más rápido los anegamientos transitorios. Vamos a incrementar esas unidades", agregó el intendente.

En declaraciones periodísticas, el titular del Departamento Ejecutivo subrayó: "No hay ninguna situación de pánico, pero hay que ocuparse. En este trimestre vamos a tener lluvias más abundantes de las que habitualmente hay. La clave es cuidar muy bien la prolijidad del residuo dentro del contenedor y no tener basura en la calle que nos permita hacer la limpieza de sumideros".

Anegamientos transitorios por obstrucción de conductos

Javkin recordó que en la última tormenta grande la ciudad "tuvo anegamientos transitorios por residuos de alto volumen en determinados conductos y también por puentes que terminan obstruyendo zanjas".

>> Leer más: Fenómeno El Niño: aplicarán sanciones más severas para quienes arrojen residuos en lugares no habilitados

"Rosario está entre dos arroyos (Ludueña y Saladillo) y el Paraná. Cuando más alto está el río, más lento desembocan las aguas los arroyos. El Saladillo y el Ludueña son dos sistemas que recolectan agua de toda la región. Si llueve mucho en las cuencas de los arroyos y el río está alto, esa sería la situación de mayor riesgo. Si bien el Paraná está alto, no llegaría a los niveles de alerta y la atención hay que ponerla en los sumideros y en no tener problemas con la higiene".

"Si cuidamos la higiene en todo este período, no deberíamos tener inconvenientes en la ciudad. Siempre hay que prestar atención a la higiene, pero también estamos poniendo equipamientos ", subrayó el intendente.

Operativo barrial

Según fuentes oficiales, los nuevos camiones, cero kilómetro y equipados con tecnología avanzada para distintas tareas de limpieza, serán destinados a las empresas Lime SA y LimpAr Rosario SA. LimpAr sumará 4 camiones compactadores de carga trasera; mientras que Lime sumará: 1 camión compactador de carga trasera; 1 camión volcador con equipo hidráulico tipo almeja y 1 camión volcador abierto.

Esta inversión histórica en higiene urbana permitirá reemplazar vehículos y contenedores, mejorar la eficiencia del servicio y garantizar espacios más limpios en toda la ciudad, indicaron desde la Municipalidad.

Los trabajos en barrio Latinoamérica, se realizan en el sector de Ov. Lagos, Gálvez, Pueyrredón y Amenábar, e incluyen limpieza y mantenimiento de sumideros, también conocidas como bocas de tormenta o captaciones, que están ubicadas en esquinas y tienen como objetivo captar el agua de lluvia y derivarla hacia el sistema de desagües pluviales.

También habrá trabajos de poda y escamonda, retiros de restos y limpieza; relevamiento del estado del arbolado en todo el sector; reparación y limpieza de contenedores; refuerzo de barrido y tareas de higiene general. Además de las acciones preventivas por el Niño, con objetivo de brindar una mejora integral en la zona, se realiza bacheo, nuevas veredas a través de Esfuerzo Compartido, mantenimiento de la plaza de los Sueños y de refugios de Transporte Urbano de Pasajeros.

Ante el alerta meteorológico por fuertes tormentas, desde el municipio recomendaron evitar traslados innecesarios, mantener limpias rejillas y desagües, sacar residuos entre las 19 y 21 hs, depositándolos dentro de los contenedores, retirar macetas, chapas y otros objetos que puedan volarse con fuertes vientos y en caso de emergencias, comunicarse al 103.

Tareas en toda la ciudad

Además, esta semana se trabaja en la desobstrucción de sumideros ubicados en las intersecciones de: Santa Fe y Callao, Brown y Rodríguez, Güemes y Ovidio Lagos, Tucumán y Rodríguez, Catamarca y Riccheri, Salta y Pichincha y Jujuy y Pichincha (barrio Pichincha/Alberto Olmedo).

En Vera Mujica y Santa Fe, Salta y Brown; Urquiza y Marchena; Crespo y Pringles, Catamarca, Salta y Jujuy; Santa Fe e Iriondo; Cafferata y San Lorenzo, Urquiza y Salta; Tucumán y Rusiñol; Constitución y Catamarca y Bordabehere; San Lorenzo y Alsina; Lavalle y Bordabehere y Tucumán y Avellaneda (barrio Agote).

En Avellaneda y Montevideo, Marcos Paz, San Luis, Rioja y Eva Perón; San Luis y Alsina, Castellanos y Córdoba; Marcos Paz y Constitución; 9 de julio y San Nicolás; Córdoba y Gould; Mendoza y Crespo; 9 de julio y Vera Mujica y 3 de febrero y Crespo (barrio Echesortu).

Y en Santa Fe y Pascual Rosas; Eva Perón y Saravia, Sucre, Gutenberg, Pascual Rosas y Lima; Rioja y Rio de Janeiro, Valparaiso, Carriego, Sucre, Saravia y Paraná; San Luis y Chile, Mármol, Carriego, Servando Bayo y Sicilia; San Juan y Servando Bayo; San Juan y Sucre; Marcos Paz y Gutenberg; Mendoza y Carriego; Mendoza y Sucre; 3 de febrero y Sucre, José Mármol (ex Newbery) y Carriego (barrio Echesortu).

También se llevan adelante trabajos de rectificación de zanjones; limpieza de reservorios (zanjas a cielo abierto y canales); de captaciones, sumideros, desagües y cañerías en distintos sectores de los barrios Agote, Bella Vista, Echesortu, Emaús, Estela Maris, Hostal del Sol Este y Oeste, Los Pumitas, Nuevo Alberdi, Pichincha/Alberto Olmedo, Olímpico y Tango.

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