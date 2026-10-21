Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La policía recuperó el vehículo al día siguiente de la denuncia de Ezequiel Hernández, cuando encontraron a un grupo de personas que la llevaban a pie

La Policía de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Santa Fe detuvo este martes a un joven de 19 años por el robo de una motocicleta . El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación inusual, ya que el dueño del rodado es un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las fuerzas de seguridad atraparon al sospechoso tras la persecución de un grupo de personas en el barrio Guadalupe Oeste . Si bien algunas escaparon, los agentes consiguieron recuperar el vehículo de Ezequiel Hernández , que había hecho la denuncia el día anterior.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 16 en la zona norte de la capital provincial. Después de la aprehensión se confirmó que la moto negra pertenecía al titular de la unidad fiscal de Violencia y Corrupción Institucional .

Según fuentes oficiales, los delincuentes se llevaron el vehículo de la casa de Hernández el último lunes a la noche . A partir de la denuncia en inmediaciones de la basílica de Guadalupe, la Justicia hizo un pedido de secuestro con datos del modelo, color y marca.

Pasadas poco más de 12 horas desde el robo, la PAT intentó identificar a un grupo de personas en la esquina de Mitre y Matheu, unas 15 cuadras al noroeste del templo católico. Los sospechosos iban empujando una motocicleta compatible con la descripción del fiscal y la abandonaron inmediatamente por la intervención de los agentes.

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En el marco de la búsqueda, la policía recibió aviso de un vecino a través del 911 y detuvo a un muchacho de 19 años. El MPA solicitó una evaluación médica del prestunto ladrón y el traslado a dependencias de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP).

Después del arresto, la Fiscalía esperaba el resultado de otras medidas para avanzar en la investigación sobre el robo, encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se ocuparon del secuestro de la Husqvarna Svartpilen 401.