La Capital | Policiales | fiscal

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La policía recuperó el vehículo al día siguiente de la denuncia de Ezequiel Hernández, cuando encontraron a un grupo de personas que la llevaban a pie

21 de octubre 2026 · 12:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
El vehículo del fiscal fue hallado en la esquina de Mitre y Matheu.

El vehículo del fiscal fue hallado en la esquina de Mitre y Matheu.

La Policía de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Santa Fe detuvo este martes a un joven de 19 años por el robo de una motocicleta. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación inusual, ya que el dueño del rodado es un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las fuerzas de seguridad atraparon al sospechoso tras la persecución de un grupo de personas en el barrio Guadalupe Oeste. Si bien algunas escaparon, los agentes consiguieron recuperar el vehículo de Ezequiel Hernández, que había hecho la denuncia el día anterior.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 16 en la zona norte de la capital provincial. Después de la aprehensión se confirmó que la moto negra pertenecía al titular de la unidad fiscal de Violencia y Corrupción Institucional.

¿Cómo fue el robo al fiscal santafesino?

Según fuentes oficiales, los delincuentes se llevaron el vehículo de la casa de Hernández el último lunes a la noche. A partir de la denuncia en inmediaciones de la basílica de Guadalupe, la Justicia hizo un pedido de secuestro con datos del modelo, color y marca.

Pasadas poco más de 12 horas desde el robo, la PAT intentó identificar a un grupo de personas en la esquina de Mitre y Matheu, unas 15 cuadras al noroeste del templo católico. Los sospechosos iban empujando una motocicleta compatible con la descripción del fiscal y la abandonaron inmediatamente por la intervención de los agentes.

>> Leer más: Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

En el marco de la búsqueda, la policía recibió aviso de un vecino a través del 911 y detuvo a un muchacho de 19 años. El MPA solicitó una evaluación médica del prestunto ladrón y el traslado a dependencias de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP).

Después del arresto, la Fiscalía esperaba el resultado de otras medidas para avanzar en la investigación sobre el robo, encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se ocuparon del secuestro de la Husqvarna Svartpilen 401.

Noticias relacionadas
El hospital Provincial donde está internada la joven mujer baleada en Villa Gobernador Gálvez

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

El sistema Lince permitió identificar a dos hombres vinculados con los robos.

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales.

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

El hecho ocurrió en Capitán Bermúdez. 

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo último

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Gonzalo Rodríguez, de 32 años, había sido condenado a seis años y medio de prisión en la causa Los Patrones, primera condena por narcotráfico a Los Monos

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Ovación
Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Policiales
Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer
La Ciudad

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años
Zoom

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari
Zoom

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación