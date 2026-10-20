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Tragedia de San Cristóbal: el MPA pide que la causa no pase del fuero penal al familiar

El juez José Boaglio sobreseyó al joven de 15 años que asesinó a un compañero de escuela

20 de octubre 2026 · 13:08hs
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La escuela en San Cristóbal donde

La escuela en San Cristóbal donde, en marzo, un alumno mató de un disparo a otro.

El juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento del adolescente de 15 años que mató a un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal el 30 de marzo de este año. Tras conocerse esta decisión, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la derivación del legajo del victimario del fuero penal al de familia.

Boaglio definió que la investigación por el ataque en la escuela de San Cristóbal continúe en los Tribunales de Familia. Sin embargo, como la resolución de primera instancia aún no está firme, desde el MPA presentaron una apelación en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela. Ahora, la OGJ deberá disponer el día y hora para la audiencia.

El MPA aclaró que el juez dio por acreditados todos los hechos que atribuyó la Fiscalía al menor de edad, los cuales confirman su plena participación en los ilícitos y los daños y padecimientos que produjo a las víctimas. "De todos modos, la ley vigente en la Argentina al momento de los hechos disponía que las personas menores de 16 años no eran punibles y, por lo tanto, debía dictarse su sobreseimiento", admiten desde el MPA. El sobreseimiento "se ajusta a lo establecido en la normativa vigente en marzo de este año".

No obstante, el MPA planteó "que es en el fuero penal en el que deben controlarse las diligencias que aún restan realizar y las medidas que viene cumpliendo el autor de ilícitos tan graves como los ocurridos en este caso".

La apelación presentada por el MPA indica que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe "regula un procedimiento para menores de edad no punibles" y remarca que "debería haber sido tenido en cuenta por el juez de primera instancia antes de remitir el legajo al fuero de Familia".

La decisión del juez Boaglio

La Justicia de Santa Fe sobreseyó a G.C., el adolescente que el 30 de marzo de 2026 ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a Ian Cabrera, un alumno de 13 años. La resolución fue dictada por el juez penal José Boaglio a partir de un planteo de la defensa, que solicitó desvincular al joven del proceso penal porque tenía 15 años al momento del hecho.

Cabe aclarar que esto no implica que se haya desconocido la participación del joven en el ataque, sino que no puede ser condenado penalmente.

Cómo fue el ataque en la escuela de San Cristóbal

El ataque ocurrió minutos después de las 7 del lunes 30 de marzo, en los primeros momentos de la jornada escolar. Los estudiantes de la Escuela N° 40 Mariano Moreno estaban formados en el patio interno para el izamiento de la bandera cuando el adolescente, que cursaba tercer año en la institución, abrió fuego contra sus compañeros.

Según las reconstrucciones publicadas por La Capital, el joven llevaba una escopeta escondida en la funda de una guitarra. Después de pasar por el baño, salió con el arma y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó en Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año y murió en el lugar. Otros ocho estudiantes resultaron heridos.

La secuencia terminó cuando un asistente escolar se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Poco después intervino la Policía, el adolescente fue detenido y el establecimiento quedó evacuado y rodeado por un operativo de emergencia.

La atención sanitaria se desplegó entre el hospital local y otros centros de mayor complejidad. Seis de los ocho estudiantes heridos recibieron el alta durante la tarde de ese mismo día. Otros dos fueron derivados a hospitales de Rafaela y de la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.

La investigación sobre los vínculos digitales

Además de reconstruir cómo se produjo el ataque, los investigadores avanzaron sobre la actividad digital del adolescente y sus posibles contactos en comunidades que glorifican masacres escolares.

En los primeros días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio vinculado con su familia, por orden de la fiscal Carina Gerbaldo. Las medidas buscaron reunir elementos para profundizar la investigación sobre la planificación del hecho y sus posibles conexiones.

La pesquisa también se extendió a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía aprehendió a un joven en la localidad de Nelson, bajo la sospecha de que mantenía conversaciones con G.C. y podía haber tenido conocimiento del plan. La investigación abrió una línea sobre una posible red internacional vinculada con la llamada True Crime Community, una subcultura digital asociada con la glorificación de crímenes reales y ataques violentos.

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