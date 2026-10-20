Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

La ministra de Salud criticó la decisión de la Nación y aseguró que Santa Fe prevé que los botiquines nacionales de medicamentos desaparezcan en 2027

El gobierno de Santa Fe cuestionó duramente la decisión de la Nación de reducir los medicamentos incluidos en el programa Remediar y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el recorte en la provisión de tratamientos a través de los centros de salud públicos. La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio , afirmó que la provincia se anticipó a ese escenario y destinó más de $65.000 millones a medicamentos durante 2026.

La funcionaria se refirió al tema en declaraciones a la prensa, en el marco de una actividad oficial realizada en el edificio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe). Allí ratificó el rechazo del gobierno provincial a los cambios dispuestos por la administración nacional y defendió la intervención estatal para garantizar el acceso a los tratamientos.

“Nos adelantamos a esto”, sostuvo Ciancio al explicar la inversión provincial. Al mismo tiempo, expresó su desacuerdo con el rumbo del programa nacional. “Seguimos estando en total desacuerdo con el final de un programa que había sido y que era fundamental para la República Argentina”, afirmó.

La ministra advirtió que la reducción del listado de medicamentos esenciales representa un cambio significativo en la política sanitaria nacional y planteó su preocupación por las consecuencias que podría tener para las personas que dependen del sistema público de salud.

Qué pasó con el programa Remediar

La modificación del programa Remediar se formalizó mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que reemplazó el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 por uno centrado en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Según la información difundida sobre la medida, el listado pasó de 128 a seis medicamentos. El cambio generó preocupación entre las autoridades sanitarias provinciales por la continuidad de la provisión de tratamientos para otras afecciones.

Ciancio explicó que Santa Fe sigue las decisiones nacionales a través de las publicaciones oficiales. “Esto es lo que nosotros nos enteramos a partir de boletines oficiales. Tenemos que creer en eso”, señaló.

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La ministra también indicó que los envíos de medicamentos a los centros de salud de todo el país venían disminuyendo desde 2023. En ese contexto, sostuvo que la provincia comenzó a planificar sus compras para reducir la dependencia de los insumos nacionales.

“Entendemos, por eso proyectamos la inversión, que el año que viene van a desaparecer”, afirmó, en referencia a los botiquines del programa Remediar.

La eventual desaparición de esos botiquines representa una preocupación para las provincias, que deberán sostener con recursos propios la provisión de medicamentos que antes recibían mediante el programa nacional. De todos modos, la reducción del listado no implica por sí sola que todos los medicamentos excluidos hayan dejado de estar disponibles en los centros de salud ni que se hayan interrumpido los tratamientos.

La inversión de Santa Fe para garantizar los medicamentos

Frente a la reducción de la asistencia nacional, el gobierno santafesino destacó el esfuerzo presupuestario destinado a sostener la provisión de medicamentos en el sistema público.

Ciancio detalló que la inversión estimada para 2026 supera los $65.000 millones. “Esa es la inversión estimada que tenemos para que ningún santafesino le falten medicamentos”, afirmó.

Consultada sobre las previsiones para 2027, la ministra aseguró que la Provincia trabaja en la planificación presupuestaria, aunque evitó anticipar una cifra. “Es una gran preocupación y una gran ocupación de mi parte, de parte de todo el equipo y del gobernador, que está siempre monitoreando la situación”, expresó.

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La funcionaria ratificó que Santa Fe continuará reclamando por las decisiones nacionales que considera perjudiciales para el sistema sanitario y que buscará mantener instancias de diálogo con el gobierno central. “Nosotros creemos que sí, el Estado tiene que garantizar el acceso al medicamento”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que la provincia se preparó para afrontar un escenario de menor asistencia nacional. “Nosotros, en la provincia de Santa Fe, nos adelantamos a lo que puede ser y es en otras jurisdicciones serios problemas”, afirmó.

El rol del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)

Otro de los ejes abordados por la ministra fue la capacidad del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe para contribuir al abastecimiento de medicamentos ante los cambios en el programa nacional.

Ciancio recordó que el laboratorio provincial ya produce medicamentos y confirmó que se evalúan alternativas para ampliar su participación, de acuerdo con las necesidades sanitarias y las posibilidades de planificación y organización.

Además, reveló que distintas jurisdicciones se comunicaron con Santa Fe para consultar sobre la posibilidad de comprar medicamentos producidos por el laboratorio provincial. “Estamos siendo consultados por numerosas provincias para ser proveedores. Estamos trabajando en eso”, señaló.

La ministra no adelantó definiciones sobre una eventual ampliación de la producción, pero remarcó que la prioridad del gobierno provincial es garantizar el abastecimiento para la población santafesina. “La prioridad para nosotros es que no le falte ningún medicamento a ningún santafesino”, concluyó