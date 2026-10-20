La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

La ministra de Salud criticó la decisión de la Nación y aseguró que Santa Fe prevé que los botiquines nacionales de medicamentos desaparezcan en 2027

20 de octubre 2026 · 11:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santa Fe prometió garantizar los medicamentos 

Santa Fe prometió garantizar los medicamentos 

El gobierno de Santa Fe cuestionó duramente la decisión de la Nación de reducir los medicamentos incluidos en el programa Remediar y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el recorte en la provisión de tratamientos a través de los centros de salud públicos. La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, afirmó que la provincia se anticipó a ese escenario y destinó más de $65.000 millones a medicamentos durante 2026.

La funcionaria se refirió al tema en declaraciones a la prensa, en el marco de una actividad oficial realizada en el edificio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe). Allí ratificó el rechazo del gobierno provincial a los cambios dispuestos por la administración nacional y defendió la intervención estatal para garantizar el acceso a los tratamientos.

“Nos adelantamos a esto”, sostuvo Ciancio al explicar la inversión provincial. Al mismo tiempo, expresó su desacuerdo con el rumbo del programa nacional. “Seguimos estando en total desacuerdo con el final de un programa que había sido y que era fundamental para la República Argentina”, afirmó.

La ministra advirtió que la reducción del listado de medicamentos esenciales representa un cambio significativo en la política sanitaria nacional y planteó su preocupación por las consecuencias que podría tener para las personas que dependen del sistema público de salud.

Qué pasó con el programa Remediar

La modificación del programa Remediar se formalizó mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que reemplazó el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 por uno centrado en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Según la información difundida sobre la medida, el listado pasó de 128 a seis medicamentos. El cambio generó preocupación entre las autoridades sanitarias provinciales por la continuidad de la provisión de tratamientos para otras afecciones.

Ciancio explicó que Santa Fe sigue las decisiones nacionales a través de las publicaciones oficiales. “Esto es lo que nosotros nos enteramos a partir de boletines oficiales. Tenemos que creer en eso”, señaló.

>> Leer más: Fin del Remediar: qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

La ministra también indicó que los envíos de medicamentos a los centros de salud de todo el país venían disminuyendo desde 2023. En ese contexto, sostuvo que la provincia comenzó a planificar sus compras para reducir la dependencia de los insumos nacionales.

“Entendemos, por eso proyectamos la inversión, que el año que viene van a desaparecer”, afirmó, en referencia a los botiquines del programa Remediar.

La eventual desaparición de esos botiquines representa una preocupación para las provincias, que deberán sostener con recursos propios la provisión de medicamentos que antes recibían mediante el programa nacional. De todos modos, la reducción del listado no implica por sí sola que todos los medicamentos excluidos hayan dejado de estar disponibles en los centros de salud ni que se hayan interrumpido los tratamientos.

La inversión de Santa Fe para garantizar los medicamentos

Frente a la reducción de la asistencia nacional, el gobierno santafesino destacó el esfuerzo presupuestario destinado a sostener la provisión de medicamentos en el sistema público.

Ciancio detalló que la inversión estimada para 2026 supera los $65.000 millones. “Esa es la inversión estimada que tenemos para que ningún santafesino le falten medicamentos”, afirmó.

Consultada sobre las previsiones para 2027, la ministra aseguró que la Provincia trabaja en la planificación presupuestaria, aunque evitó anticipar una cifra. “Es una gran preocupación y una gran ocupación de mi parte, de parte de todo el equipo y del gobernador, que está siempre monitoreando la situación”, expresó.

>> Leer más: Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

La funcionaria ratificó que Santa Fe continuará reclamando por las decisiones nacionales que considera perjudiciales para el sistema sanitario y que buscará mantener instancias de diálogo con el gobierno central. “Nosotros creemos que sí, el Estado tiene que garantizar el acceso al medicamento”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que la provincia se preparó para afrontar un escenario de menor asistencia nacional. “Nosotros, en la provincia de Santa Fe, nos adelantamos a lo que puede ser y es en otras jurisdicciones serios problemas”, afirmó.

El rol del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)

Otro de los ejes abordados por la ministra fue la capacidad del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe para contribuir al abastecimiento de medicamentos ante los cambios en el programa nacional.

Ciancio recordó que el laboratorio provincial ya produce medicamentos y confirmó que se evalúan alternativas para ampliar su participación, de acuerdo con las necesidades sanitarias y las posibilidades de planificación y organización.

Además, reveló que distintas jurisdicciones se comunicaron con Santa Fe para consultar sobre la posibilidad de comprar medicamentos producidos por el laboratorio provincial. “Estamos siendo consultados por numerosas provincias para ser proveedores. Estamos trabajando en eso”, señaló.

La ministra no adelantó definiciones sobre una eventual ampliación de la producción, pero remarcó que la prioridad del gobierno provincial es garantizar el abastecimiento para la población santafesina. “La prioridad para nosotros es que no le falte ningún medicamento a ningún santafesino”, concluyó

Noticias relacionadas
Santa Fe busca ampliar las sanciones por violencia digital 

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Santa Fe refuerza su capacidad de respuesta antes de El Niño

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

Las reservas de Central y Newells jugarán el clásico por la semifinal de la Copa Santa Fe.

Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

coca-cola andina: apuesta por la economia circular en los juegos suramericanos santa fe 2026

Coca-Cola Andina: apuesta por la economía circular en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las más leídas

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Lo último

Tragedia de San Cristóbal: el MPA pide que la causa no pase del fuero penal al familiar

Tragedia de San Cristóbal: el MPA pide que la causa no pase del fuero penal al familiar

Casa FOA llega a Rosario: fechas, sede, propuestas y los pasos para ser expositor

Casa FOA llega a Rosario: fechas, sede, propuestas y los pasos para ser expositor

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

El chico tenía 15 años al momento del ataque del 30 de marzo. La decisión judicial se basó en la legislación penal juvenil vigente entonces

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste
La Ciudad

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Las más leídas
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Ovación
Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

La noche de Jerónimo Gómez Mattar: abrió el camino con el gol que soñaba desde los cuatro años

La noche de Jerónimo Gómez Mattar: abrió el camino con el gol que soñaba desde los cuatro años

Policiales
Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La Ciudad
Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

La final que se le viene a Newells en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta
Ovación

La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés
La Ciudad

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario
La Ciudad

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea
Policiales

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses
Policiales

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas
La Ciudad

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

Por Gonzalo Santamaría
Turismo

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes
Policiales

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario
La Región

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda