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Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

La organización tiene a su presunto líder prófugo, quien a su vez es sospechoso del secuestro y asesinato de Gastón Montenegro en junio pasado

20 de octubre 2026 · 14:23hs
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Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Nueve personas fueron imputadas en la Justicia federal por integrar una organización narco que operaba en Rosario y localidades del cordón industrial, dedicada al acopio, transporte, distribución y comercialización de drogas. La causa ya tiene 13 personas imputadas y apunta como presunto jefe de la estructura a Diego Nicolás Blanco, alias “Pippo”, quien permanece prófugo y tiene pedido de captura.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la banda, que habría operado desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, entre otras localidades del sur santafesino. En más de 20 allanamientos se secuestraron drogas, nueve armas de fuego —entre ellas, una pistola ametralladora—, cerca de mil municiones, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. Las medidas se inscriben en una pesquisa que vincula a algunos de los investigados con hechos de violencia extrema.

>> Leer más: Recompensa de $16 millones para encontrar al acusado por un crimen en Capitán Bermúdez

Uno de los puntos centrales es la conexión entre la estructura investigada por narcotráfico y el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, el joven de 25 años que desapareció en Capitán Bermúdez a fines de junio y fue encontrado muerto en un campo de Serodino. Para los investigadores, Blanco habría tenido participación en ese crimen, que se investiga en la Justicia provincial y que estaría relacionado con un conflicto por la comercialización de drogas.

Violencia narco

Las nuevas imputaciones se formularon en una audiencia ante el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, en la que intervino el fiscal coadyuvante Franco Benetti. A ocho de los acusados se les atribuyó la coautoría de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en las modalidades de transporte, acopio, distribución y tenencia con fines de comercialización. Al restante se le imputó tenencia de drogas con fines de comercialización. Además, uno de los acusados fue imputado por acopio de armas, piezas y municiones, y otro por tenencia ilegítima de un arma de uso civil.

El juez dispuso distintas medidas cautelares según la situación de cada imputado. Tres quedaron en prisión preventiva efectiva por 180 días; otros dos, por 90 días; tres cumplirán arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 90 días, mientras que para la restante acusada se ordenó la libertad con reglas de conducta. Los nueve habían sido detenidos en allanamientos realizados a comienzos de octubre en Rosario y localidades vecinas. Con ellos, la investigación federal ya comprende a 13 personas imputadas.

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El principal señalado como jefe de la organización es Diego Nicolás Blanco, de 27 años, conocido como “Pippo”, quien permanece prófugo. Según la acusación, el análisis de teléfonos y movimientos financieros permitió reconstruir operaciones de la banda y presuntas transacciones de grandes cantidades de cocaína. Blanco tiene pedido de captura y sobre él pesa una recompensa para quienes aporten información que permita localizarlo. La búsqueda también está vinculada a la investigación provincial por el secuestro y homicidio de Montenegro.

El crimen de Gastón Montenegro

Gastón Montenegro fue secuestrado el 27 de junio en Capitán Bermúdez, cuando caminaba por la calle y fue abordado por hombres armados que lo obligaron a subir a un automóvil. Después de varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 4 de julio, semienterrado en una zona rural de Serodino. La autopsia determinó que había recibido dos disparos en la cabeza. Desde el comienzo, la principal hipótesis apuntó a un conflicto relacionado con el negocio de las drogas.

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar las pruebas.

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar las pruebas.

>> Leer más. Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

En la causa provincial ya hubo imputaciones por distintos roles en el plan criminal. La investigación reconstruyó que Montenegro habría sido retenido en una vivienda de Fray Luis Beltrán donde, de acuerdo con la hipótesis fiscal, también funcionaba un espacio de acopio y distribución de estupefacientes. Los investigadores sostienen que el secuestro y el asesinato estuvieron relacionados con disputas vinculadas a la actividad narcocriminal.

Blanco es uno de los nombres centrales en ambas líneas investigativas. Además de ser señalado como el presunto líder de la organización narcocriminal, está sindicado como posible partícipe del secuestro y homicidio de Montenegro. En agosto, el gobierno nacional había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos para dar con su paradero y, posteriormente, la provincia anunció otra de 16 millones. Su captura es considerada clave para avanzar sobre la estructura de la banda y esclarecer las responsabilidades en el crimen del joven de Capitán Bermúdez.

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