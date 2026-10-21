En Netflix, una serie autobiográfica de 8 episodios se mantiene vigente

Estrenada hace unas semanas, la serie sigue la vida de Raphael, el reconocido cantante español, desde sus orígenes humildes hasta la fama internacional

Hace semanas que una serie autobiográfica se mantiene entre lo más visto en Netflix . Se trata de ”Aquel” , una producción que sigue la vida del icónico cantante español Raphael, desde sus inicios humildes y la sastrería hasta el Festival de Benidorm, Eurovisión y la fama internacional.

Íntima y emotiva, la miniserie está producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión y cuenta con la participación de Jacobo Martos, hijo del artista, como productor asociado. Se trata de una producción dramática e inspiradora imperdible para los seguidores de Raphael así como para cualquier interesado en la música en general.

“Aquel” está protagonizada por Javier Morgade, en el papel del Raphael joven, y Carlos Santos interpretando al Raphael adulto . También cuenta con Natalia Varela (como Natalia Figueroa), Francesco Carril (como su representante) y Pepa Aniorte (como su madre).

La trama de “Aquel”

Durante la miniserie de 8 episodios se abordan momentos claves en la vida de Raphael. Todo comienza con sus primeros pasos en la música y su paso por el servicio militar para luego llegar a su participación en el Festival de Eurovisión y sus giras mundiales.

“Aquel” también explora momentos clave como sus conciertos en Las Vegas, París, Acapulco y su histórica presentación en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En el plano más íntimo, la producción también se mete en su relación con Natalia Figueroa y los desafíos personales a lo largo de su trayectoria.

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Trailer de “Aquel”