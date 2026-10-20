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Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro a días del balotaje

Los sondeos muestran una disputa voto a voto entre el presidente y el hijo del exmandatario brasileño. Flávio Bolsonaro mantiene una leve ventaja en la mayoría de las mediciones, pero Lula logró achicar la diferencia y algunos estudios anticipan un empate técnico.

20 de octubre 2026 · 16:44hs
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Rumbo al balotaje. Bolsonaro y Lula durante el reciente debate de TV.

Rumbo al balotaje. Bolsonaro y Lula durante el reciente debate de TV.

A cinco días del balotaje presidencial en Brasil, las últimas encuestas muestran este martes una elección que promete definirse por un margen estrecho. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega al tramo final de la campaña con una leve ventaja sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia se redujo en varios de los sondeos más recientes. Este domingo 25 de octubre, los brasileños volverán a las urnas para decidir quién gobernará el país.

La paridad es el principal dato que surge de los relevamientos difundidos durante los últimos días. Si bien la mayoría de las consultoras ubica al candidato opositor por delante, los porcentajes varían y varias mediciones presentan diferencias que no permiten establecer un favorito estadísticamente claro.

La disputa enfrenta a dos dirigentes que representan polos opuestos de la política brasileña. Lula, referente del Partido de los Trabajadores (PT), busca continuar al frente del gobierno, mientras que Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL), intenta llevar nuevamente al bolsonarismo a la presidencia.

Los estudios de Nexus, AtlasIntel, Datafolha y Quaest coinciden en mostrar una ventaja numérica del candidato opositor. En cambio, Vox Brasil presenta un escenario diferente y coloca al mandatario por delante, aunque también dentro de una diferencia reducida.

Encuesta Nexus: Bolsonaro aventaja a Lula por apenas 0,6 puntos

Uno de los relevamientos más ajustados es el de Nexus, realizado por encargo del banco BTG Pactual, que ubica a Flávio Bolsonaro con el 46,5% de la intención de voto, frente al 45,9% de Lula.

La distancia es de apenas 0,6 puntos porcentuales. Si se consideran exclusivamente los votos válidos, sin incluir los sufragios en blanco y nulos, el senador obtiene el 50,3% y el presidente alcanza el 49,7%.

Los resultados también muestran una recuperación de Lula respecto de la medición anterior, publicada el 13 de octubre. En aquel estudio, Bolsonaro reunía el 47,9% de las preferencias y el mandatario llegaba al 45,1%.

De esta manera, la ventaja del candidato opositor se redujo de 2,8 a 0,6 puntos porcentuales.

La encuesta se realizó entre el 16 y el 18 de octubre, con 2.002 entrevistados, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Por lo tanto, ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico.

AtlasIntel: Flávio Bolsonaro sigue arriba, pero Lula recorta la diferencia

La medición de AtlasIntel/Bloomberg también ubica al candidato del Partido Liberal en primer lugar, aunque muestra un acercamiento entre los dos postulantes.

Según este estudio, Bolsonaro alcanza el 49,8% de intención de voto, mientras que Lula reúne el 47,6%. La diferencia es de 2,2 puntos porcentuales.

Al considerar únicamente los votos válidos, el senador obtiene el 51,1%, contra el 48,9% del actual presidente.

La comparación con la encuesta del 9 de octubre refleja un cambio favorable para Lula. En aquel relevamiento, Bolsonaro contaba con el 51,1% de las preferencias y el mandatario alcanzaba el 45,7%.

El trabajo de campo se realizó entre el 13 y el 18 de octubre, sobre una muestra de 4.998 personas, con un margen de error de un punto porcentual.

Vox Brasil: la encuesta que ubica a Lula por encima de Bolsonaro

En contraste con las consultoras que muestran una ventaja opositora, Vox Brasil coloca a Lula al frente de la carrera presidencial.

Según sus resultados, el mandatario obtiene el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Flávio Bolsonaro.

Cuando se considera el total de los entrevistados, incluidos quienes votarían en blanco, anularían su sufragio o todavía no definieron su voto, Lula alcanza el 46,4% de las preferencias y Bolsonaro reúne el 44,6%.

Los votos en blanco, nulos y las abstenciones representan el 5%, mientras que los indecisos llegan al 3,9%.

La diferencia de 1,8 puntos porcentuales entre los candidatos se encuentra dentro del margen de error del relevamiento, establecido en 2,15 puntos.

La encuesta también incorporó una pregunta sobre quién creen los brasileños que ganará las elecciones, independientemente de su propia intención de voto. En ese apartado, el 46,9% consideró que Lula será el vencedor, mientras que el 41,6% pronosticó un triunfo de Bolsonaro.

Datafolha y Quaest: dos encuestas que muestran un empate técnico

Las mediciones de Datafolha y Quaest, dos de las consultoras que siguen de cerca el proceso electoral brasileño, también reflejan una competencia ajustada.

En el caso de Datafolha, el relevamiento publicado el 15 de octubre ubicó a Bolsonaro con el 47% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.

Si se excluyen los votos en blanco y nulos, el candidato opositor alcanza el 51% de los votos válidos y el mandatario llega al 49%.

La diferencia de dos puntos representa una reducción respecto del estudio previo, difundido el 8 de octubre, cuando Bolsonaro obtenía el 49% de las preferencias y Lula se mantenía en el 45%.

En apenas una semana, el senador perdió dos puntos de apoyo, mientras que el presidente conservó su porcentaje.

El relevamiento también detectó un aumento de los votos en blanco y nulos, que pasaron del 5% al 6%, y de los indecisos, que crecieron del 1% al 2%.

Datafolha entrevistó a 2.520 electores mayores de 16 años, de 153 municipios, entre el 13 y el 14 de octubre. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Por su parte, la encuesta de Quaest, difundida el 14 de octubre, muestra a Flávio Bolsonaro con el 46% de las preferencias, contra el 44% de Lula.

En este caso, los votos nulos y quienes afirman que no concurrirán a votar representan el 9%, mientras que los indecisos alcanzan el 1%.

La investigación incluyó 2.154 entrevistas realizadas entre el 10 y el 13 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Cómo se divide el voto entre Lula y Bolsonaro en Brasil

Más allá de los porcentajes generales, las encuestas permiten identificar diferencias en el perfil de los votantes de ambos candidatos.

Lula registra un mayor respaldo entre las mujeres, mientras que Flávio Bolsonaro reúne más adhesiones entre los hombres.

El nivel educativo también presenta diferencias. El actual presidente obtiene mejores resultados entre los electores con escolaridad básica, mientras que el senador muestra mayor apoyo entre quienes tienen estudios medios y superiores.

La distribución geográfica del voto constituye otro elemento central de la disputa.

Bolsonaro aparece por delante en las regiones Norte, Sur, Sudeste y Centro-Oeste, mientras que Lula conserva su principal fortaleza electoral en el Nordeste, una región donde el Partido de los Trabajadores mantiene una importante base de apoyo.

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