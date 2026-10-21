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Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

El joven volante de Newell's vivió su noche mágica con su primer gol con la camiseta leprosa y con una victoria fundamental para seguir soñando

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

21 de octubre 2026 · 06:15hs
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El gol de Gómez Mattar encaminó la vuelta al triunfo de Newells en el Clausura.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El gol de Gómez Mattar encaminó la vuelta al triunfo de Newell's en el Clausura.

“Lo soñé toda mi vida, siempre que iba a entrenar o por ahí cuando me tocaba ser alcanzapelotas, o también cuando venía a la cancha simplemente a alentar”. Todavía con una sonrisa que no se puede borrar así nomás, Jerónimo Gómez Mattar vivió este lunes en el Coloso el momento, seguramente, más importante en su corta carrera, su primer grito con la camiseta de Newell's .

Casi de manera premonitoria, sabiendo que las chances de poder demostrar su calidad son pocas, Jerónimo buscó y encontró el gol que le dio el puntapié y un envión emocional y futbolístico a la Lepra de llevarse una victoria trascendental.

“Soñaba y pensaba «yo voy a hacer un gol acá, con todo el estadio lleno», y por suerte, ante Central Córdoba se me dio”, relató emocionado.

Leer más: La lucha de Newell's en la Zona A del Clausura: los partidos que definirán la clasificación

Quedará para el recuerdo

En pocas palabras, pero por eso no menos contundentes, Gómez Mattar describió lo que significa para él ponerse la camiseta rojinegra desde chico: “Newell’s para mí, es mi vida. Arranqué a los 4 años acá, mis hermanos jugaron acá desde los 3 años, mi familia es toda leprosa. Este es un gol como hincha y va dedicado a todos mis seres queridos. Lo había soñado cuando me desperté el lunes. Todavía sigo shockeado. No termino de caer todo lo que estoy viviendo”.

Poco le importa al rubio mediocampista si clubes del fútbol español o del inglés siguen sus pasos de cerca, solamente quiere disfrutar este presente y quedarse con cada souvenir de una noche que no olvidará jamás.

Esta camiseta, seguramente, la voy a encuadrar para que me quede para siempre. No creo que salga de la familia. También se lo dedico muy especialmente a mi mamá, ya que el domingo fue su día. Sólo quiero ver el video y darle un enorme abrazo a todos ellos que estaban muy emocionados, y son lo que están siempre conmigo”, confesó.

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Elogió lo colectivo

Más allá de la enorme importancia que tiene un gol en lo personal, Gómez Mattar subrayó lo importante del triunfo para todo el plantel leproso.

“Estoy muy feliz porque con ese gol pude ayudar al equipo. Necesitábamos ganar y lo hicimos. Tenemos un grupo hermoso, bárbaro, que entrena muy bien, y se prepara de la mejor manera para cada partido. La verdad es que estamos realmente muy contentos por dejarle este triunfo a la gente”, añadió.

“No pudimos traer los puntos de Mendoza, donde merecimos mucho más, y ahora hicimos todo para dejar los tres puntos en el Coloso el Parque, trabajamos muchísimo en toda la semana para competir y cumplimos con el objetivo”, expresó el juvenil volante que es seguido de cerca por varios equipos del fútbol europeo y que, sin ningún lugar a dudas, es uno de los grandes proyectos futbolísticos a los que apunta la dirigencia de la Lepra.

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A seguir por la misma senda

Analizando el paso de Newell’s de cara a la recta final de la fase de grupos y la búsqueda de la clasificación entre los ocho, dejó un mensaje movilizador y contundente.

Hay que tener tranquilidad y paciencia. El ganar hace que la semana se viva de otra forma, muy distinta. Hay que estar muy tranquilos y ponernos a pensar en el próximo partido que será fundamental y muy importante para nuestro futuro”, cerró.

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