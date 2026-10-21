Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Gonzalo Rodríguez, de 32 años, había sido condenado a seis años y medio de prisión en la causa Los Patrones, primera condena por narcotráfico a Los Monos

Detienen a Ladrillo, condenado como parte de Los Monos y ahora vinculado a Los Menores.

La Tropa de Operaciones Especiales detuvo en provincia de Buenos Aires a un hombre que fue condenado como parte de la banda Los Monos . Sin embargo se investiga su presunto acercamiento a la organización criminal conocida como Los Menores.

Gonzalo Nicolás Rodríguez, de 32 años y conocido como "Ladrillo", fue aprehendido en Berazategui este martes por la noche. Tenía orden de detención por parte del fiscal provincial Franco Miatello, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

En un pasado estuvo vinculado a la banda Los Monos, condenado en 2018 por venta de estupefacientes en la Justicia federal. En la actualidad, se presume, continuaba vinculado a esta actividad pero la sospecha es que está relacionado a Los Menores.

La condena en Los Monos

Gonzalo Rodríguez había sido condenado en diciembre de 2018 en el marco de la causa Los Patrones, la primera sentencia por narcotráfico a Los Monos. En esa causa Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de la organización, recibió la pena de 15 años de prisión.

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Los jueces Ricardo Vázquez, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano condenaron en total a 34 personas mientras que absolvieron a otras cinco. Rodríguez, por su parte, fue sentenciado a 6 años y medio de prisión.

En aquella investigación surgió que Rodríguez, entonces de apenas 20 años, era un soldadito de Los Monos dedicado a la venta de estupefacientes en la zona sur de Rosario. Las intervenciones telefónicas determinaron que vendía para "Vilma", luego identificada como Vilma Reyna, una de las hermanas de Celestina Contreras, madre del clan Los Monos, ambas mujeres condenadas en la misma causa.