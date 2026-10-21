Vecinos y huerteros de Roldán protagonizaron una jornada de intercambio y aprendizaje comunitario El Paseo de las Ferias se transformó en lugar de encuentro, orientado a prácticas sustentables y al fortalecimiento de los lazos sociales 21 de octubre 2026 · 07:00hs

La comunidad pudo participar activamente de dos capacitaciones abiertas: un taller introductorio sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos y una jornada instructiva enfocada en el compostaje domiciliario y el tratamiento de residuos orgánicos.

Desde la Subsecretaría de Medioambiente de la Municipalidad de Roldán se impulsó una jornada destinada al intercambio de saberes y mercadería entre vecinos que realizan huertas u otros que mantienen emprendimientos a pequeña escala.

El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria de Medioambiente, Brenda Zaldívar, quien articuló el desarrollo de la propuesta junto al Centro de Capacitación Laboral (Cecla) N°6695, la asociación civil Padres Autismo Roldán y el grupo de artistas plásticos locales “Por Amor al Arte”.

Intercambio y capacitaciones Durante el desarrollo de la actividad, la comunidad pudo participar activamente de dos capacitaciones abiertas: un taller introductorio sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos y una jornada instructiva enfocada en el compostaje domiciliario y el tratamiento de residuos orgánicos.

Asimismo, la programación incluyó la simbolización comunitaria a través de la plantación de flores azules, un dinámico espacio de intercambio de semillas, conocimientos y producciones gastronómicas artesanales entre huerteros, así como la entrega gratuita de semillas de estación. El cierre del evento estuvo marcado por un fogón comunitario, enriquecido por la participación de artistas invitados e intervenciones artísticas.

Desde el municipio se remarcó el compromiso constante de continuar promoviendo espacios articulados con las instituciones intermedias que impulsen la conciencia ambiental, la cultura y el trabajo conjunto en Roldán. >>Leer más: Con más de 350 participantes Roldán vivió una jornada de concientización en el marco del Octubre Rosa