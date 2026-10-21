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Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

El presunto ladrón fue descubierto cuando ya había ingresado en un vehículo estacionado en la zona de Oroño y Tres de Febrero.

21 de octubre 2026 · 09:08hs
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Cordobés en el macro centro de Rosario. El sospechoso detenido en Oroño y Tres de Febrero cuando intentaba robar con la ayuda de un inhibidor de señales

Foto: PDI

Cordobés en el macro centro de Rosario. El sospechoso detenido en Oroño y Tres de Febrero cuando intentaba robar con la ayuda de un inhibidor de señales
El handy que funciona como inhibidor de señales incautado el sospechoso

Foto: PDI

El handy que funciona como inhibidor de señales incautado el sospechoso

Un hombre de 30 años oriundo de la ciudad de Córdoba fue detenido en inmediaciones de Oroño y 3 de Febrero cuando intentaba cometer un robo en un auto mediante la utilización de inhibidor de señales de alarma.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que en ese momento realizaban en esa zona diligencias vinculadas a oficios judiciales.

Según fuentes oficiales, el personal de PDI intevino en el asunto a partir de la denuncia que realizó una persona que trabaja en el lugar, quien detectó a un hombre en actitud sospechosa, revolviendo el interior de un vehículo utilitario, lo retuvo y para luego dar aviso a los policías.

Cordobés bajo investigación

El sospechoso fue identificado como Martín Nicolás M. de 30 años, quien figura con domicilio en Córdoba capital. Durante la requisa, los agentes de PDI secuestraron una billetera, un teléfono celular y un dispositivo de comunicación tipo handy que funciona como inhibidor de señal, el cual presentaba un cable cortado en la zona del micrófono.

>> Leer más: Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas en zona oeste

Posteriormente, los agentes entrevistaron a la responsable del vehículo, quien manifestó que, si bien encontró el interior revuelto, no constató la faltante de ningún elemento.

Finalmente, el procedimiento y las actuaciones correspondientes fueron trasladados a la sede de la PDI para continuar con los trámites legales de rigor. La causa continúa bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación.

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